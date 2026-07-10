España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la paralímpica Eva Moral a los actores Manu Baqueiro, Ana Álvarez y Juanjo Ballesta

El nuevo grupo de famosos participará en el programa de Roberto Leal desde este viernes 10 de julio y hasta el martes 14

Guardar
Google icon
Eva Moral y Juanjo Ballesta en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Eva Moral y Juanjo Ballesta en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra estrena este viernes en Antena 3 una nueva tanda de invitados con Ana Álvarez, Juanjo Ballesta, Manu Baqueiro y Eva Moral, cuatro perfiles muy distintos que acompañarán a los concursantes hasta el jueves y que mantienen su peso estratégico en la suma de segundos para la ronda final, ahora rebautizada como ‘AlaZ’ tras la retirada del histórico rosco.

Pasapalabra sigue su camino pese al aviso de demanda de Mediaset por mantener similitudes con ‘El Rosco’ y estrenará las entregas previstas entre el 10 y el 14 de julio, que repartirán a los cuatro famosos entre los equipos azul y naranja en un ciclo de tres programas. Su función seguirá siendo la misma: ayudar a acumular tiempo para la prueba decisiva que cierra cada tarde el concurso presentado por Roberto Leal.

PUBLICIDAD

El relevo llega en plena transición del formato, aunque el duelo judicial todavía no ha terminado, pese a que Atresmedia ha defendido las diferencias de ambas pruebas. El rosco se despidió el viernes 19 de junio y, desde entonces, el programa ha cambiado la mecánica y la estética visual de su desenlace, aunque ha conservado intacta la importancia de los invitados célebres en el desarrollo de cada emisión.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Ana Álvarez en ‘Pasapalabra’

La primera de las invitadas de Pasapalabra es Ana Álvarez, que es una actriz y modelo nacida en Jerez de la Frontera hace 55 años, con una destacada trayectoria en la industria audiovisual española. A lo largo de su carrera ha participado en más de 35 películas y 10 series, entre las que sobresalen títulos como La verdad y Sin tetas no hay paraíso. Su debut cinematográfico fue en 1987 con la película Jarrapellejos, y posteriormente se formó en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Además, ha trabajado en proyectos internacionales, como la cinta Crusader, junto al actor Michael York.

PUBLICIDAD

Álvarez ha recibido varios reconocimientos por su trabajo, incluyendo premios en el Festival de Cine de Málaga y en el de Estocolmo, especialmente por su interpretación en La madre muerta. Antes de dedicarse a la actuación, inició su carrera como modelo a los 17 años, lo que le permitió viajar y abrirse paso en el mundo artístico. También ha tenido presencia en televisión y teatro, participando en obras como Las amargas lágrimas de Petra Von Kant y en la serie Quart, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte.

Ana Álvarez en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Ana Álvarez en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Quién es Juanjo Ballesta

Juanjo Ballesta llega al plató de Pasapalabra con una trayectoria marcada por un arranque precoz y por dos premios de gran peso en el cine español. Se dio a conocer por El Bola, trabajo que le convirtió en una de las personas más jóvenes en recibir un Goya al mejor actor de reparto, y más tarde obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por 7 vírgenes.

Antes de ese salto al cine había empezado en publicidad y, con solo ocho años, debutó en televisión en Querido maestro antes de pasar por Compañeros. El éxito inicial le llevó a dejar los estudios con el apoyo de sus padres, aunque más tarde completó la ESO. El volumen de trabajo y la presión le llevaron a apartarse temporalmente de la interpretación por una situación de estrés que afectaba a su vida personal, etapa en la que también trabajó como obrero durante un tiempo.

Ballesta también ha publicado el libro La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás, centrado en su experiencia tras convertirse en uno de los actores más reconocidos del panorama nacional. Recientemente fue además protagonista de una entrevista en Ex, la vida después, el programa de Ana Milán, y hoy vive en un pequeño pueblo de Toledo, volcado en la educación de su hijo y en una vida más alejada del foco.

Juan José Ballesta en 'Ex. La vida después' (MEDIASET ESPAÑA).
Juan José Ballesta en 'Ex. La vida después' (MEDIASET ESPAÑA).

Manu Baqueiro en ‘Pasapalabra’

Manu Baqueiro representa en Pasapalabra el perfil de actor consolidado en la televisión diaria. El madrileño, nacido el 20 de abril de 1978, es conocido sobre todo por interpretar a Marcelino en Amar es para siempre y antes en Amar en tiempos revueltos, personaje al que ha estado ligado durante 18 años.

Manu Baqueiro en MasterChef Celebrity
Manu Baqueiro en MasterChef Celebrity (Instagram / @manubaqueiro_)

Hermano del también actor Alfonso Bassave, Baqueiro se graduó en Derecho antes de reorientar su carrera hacia la interpretación. Dio sus primeros pasos en el teatro y después encadenó trabajos en cortometrajes. En los últimos años también ha participado en Tu cara me suena y MasterChef Celebrity. Allí se convirtió en uno de los duelistas de la final frente a Lorena Castell y terminó en segunda posición.

Quién es Eva Moral

Eva Moral completa el cuarteto de Pasapalabra como una de las triatletas paralímpicas más reconocidas de España. Medallista en Tokio, su trayectoria combina deporte de élite, maternidad y un accidente sufrido el 29 de septiembre de 2013 que cambió por completo su vida. Antes de aquel episodio, Eva María Moral Pedrero trabajaba como abogada y entrenaba triatlón con el equipo Trival Triatlón Valdemoro.

Eva Moral, en imagen de archivo (Reuters)
Eva Moral, en imagen de archivo (Reuters)

Durante una ruta cicloturista por la sierra de Madrid, tras coronar el Puerto de la Morcuera, decidió bajar hacia Rascafría, empezó a llover y perdió el control de la bicicleta al frenar en una bajada que se había vuelto peligrosa. El accidente terminó con un choque contra un quitamiedos y una caída por un barranco de siete metros. Sufrió una lesión medular que le hizo perder la movilidad de las piernas y pasó por el Hospital 12 de Octubre y por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde inició una rehabilitación con un objetivo definido desde el principio: volver a hacer deporte.

Entrevista con Mafalda Carbonell, Eva Moral y Silvia Abril, protagonistas de 'Todos los colores', y su directora y guionista Beatriz de Silva.

En las Series Mundiales de Yokohama de 2018 conoció al triatleta Ángel Salamanca. Con el tiempo se convirtió en su entrenador, su marido y el padre de su hija, y un año después, de nuevo en Yokohama, le pidió matrimonio en pleno podio con un anillo y un micrófono en la mano, en una escena cuyo vídeo dio la vuelta al mundo. La deportista se estrena además este año como actriz en la película Todos los Colores, donde interpreta a un personaje que se convierte en referente para una adolescente.

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las vacaciones de invierno en Europa se complican por el nuevo sistema biométrico que genera colas de hasta cinco horas en los aeropuertos

Viajeros de todo el mundo enfrentan esperas de horas, vuelos perdidos y procedimientos dispares en los aeropuertos del espacio Schengen tras la entrada en vigor del registro digital de huellas y fotografías

Las vacaciones de invierno en Europa se complican por el nuevo sistema biométrico que genera colas de hasta cinco horas en los aeropuertos

Una nube tóxica provocada por una reacción química en la piscina de La Bisbal de Penedès intoxica a 17 personas: cuatro en estado grave

El Ayuntamiento de la localidad de Tarragona pide a los vecinos que cierren puertas y ventanas y se queden en casa

Una nube tóxica provocada por una reacción química en la piscina de La Bisbal de Penedès intoxica a 17 personas: cuatro en estado grave

De Madrid al Mundial: el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que dividió a la Selección belga de fútbol

El combinado belga sigue sufriendo en su plantilla momentos de tensión tras la infidelidad que sacudió el mundo del futbol en 2013

De Madrid al Mundial: el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que dividió a la Selección belga de fútbol

Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

El incendio más mortal de la historia de Almería ha dejado hasta el momento 12 muertos y 23 personas desaparecidas

Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku

El monarca se hizo un selfie con el equipo y les mandó un mensaje de ánimo antes de enfrentarse a La Roja

La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: última hora de ‘La Roja’ que se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: última hora de ‘La Roja’ que se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

Bélgica introduce tres cambios en el once para enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026: esta es la alineación

Luis de la Fuente introduce un cambio en la alineación de España para el duelo de cuartos del Mundial ante Bélgica: Pedri al banquillo y Fabián de titular

“Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?”: Marc Márquez calienta el duelo de cuartos del Mundial 2026 contra Bélgica

El orden ‘City-Barça’ de España desafía al ‘caos madridista’ de Bélgica en el partido de cuartos del Mundial 2026