Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

Dos bomberos trabajan para extinguir el fuego en un incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). (Plan Infoca / Europa Press)

El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) ha dejado hasta el momento 12 muertos y 23 personas desaparecidas, elevando hasta fase de emergencia, situación operativa 2, el Plan Infoca, con desalojos masivos, carreteras cortadas y la incorporación al operativo de extinción de la UME ante el avance de las llamas. El incendio, el más mortífero de la región hasta la fecha, se ha convertido en todo un reto para los bomberos, no solo por el viento y las temperaturas de julio sino por la orografía que presenta el terreno.

El municipio almeriense de Los Gallardos cuenta con 3.110 habitantes y se sitúa a 75 kilómetros de la capital provincial. Su ubicación, un cruce natural entre la costa mediterránea y la sierra, ha condicionado la gravedad de la emergencia, ya que el relieve abrupto, surcado por ramblas y barrancos ha favorecido la propagación del fuego y ha acabado convirtiendo una vía de escape -como el camino hacia Bédar- en una encerrona mortal.

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Históricamente se ha tratado de una región dominada por la agricultura, pero con los años ha ido ganando peso el transporte y el comercio. Además, su entorno natural se sitúa entre las montañas del sistema Penibético, con la Sierra de Bédar y la Sierra de la Alcornia, y la vega del río Aguas, que delimita el término junto a Turre y recibe las aguas del río Jauto.

En ese espacio se encuentra además el Cañón Fluvial de Alfaix, declarado Lugar de Interés Geológico. El conjunto dibuja un paisaje de ramblas, barrancos, caminos rurales, cortijos y pequeños núcleos diseminados que complica cualquier maniobra de evacuación o rescate. Además, la presencia de pinares, esparto y extensas zonas de matorral se convierten en un motor de combustión para las llamas.

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Así avanzan las llamas vistas desde el aire en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

El terreno impide la entrada de vehículos pesados

Las labores de extinción afrontan también el reto de una topografía abrupta que impide el acceso de vehículos pesados y obliga a los equipos a avanzar a pie. La propagación del fuego se ve favorecida por la pendiente, ya que el calor asciende y precalienta la vegetación situada por delante del frente activo.

El despliegue de recursos incluye unos 500 efectivos y 16 medios aéreos, según informó el presidente de la Junta. Estos equipos concentran sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas, especialmente en áreas cercanas a viviendas, y en inspeccionar los puntos alcanzados para localizar a posibles desaparecidos.

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La situación es especialmente compleja en los núcleos dispersos y viviendas aisladas situadas entre barrancos y zonas boscosas, donde las tareas de búsqueda y comprobación requieren desplazamientos a pie por parte de las brigadas terrestres. Por el momento, los esfuerzos se centran en la contención de varios frentes activos, la protección de las casas más expuestas y la inspección minuciosa de las áreas afectadas, en condiciones adversas por la orografía y la limitación de acceso para los vehículos de intervención.

La llamas se acercan a las inmediaciones de la autovía A7, en el incendio de Los Gallardos, Almería, a 10 de julio 2026. (Reuters / Chema Artero)

Británicos jubilados lideran la residencia de la zona

Los Gallardos destaca también por la composición de sus residentes. Cerca del 40% son extranjeros, en su mayoría ciudadanos británicos jubilados, lo que encaja con las primeras informaciones sobre las víctimas mortales, que apuntaban a a personas de nacionalidad extranjera halladas en los vehículos atrapados por las llamas. Su posición la convierte en un punto de comunicación entre el interior y el litoral, enlazando mediante la autovía A-7 el levante con el poniente andaluz y comunicando la zona interior con algunos de los principales núcleos turísticos de la costa de Almería.

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El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha explicado al respecto que las víctimas mortales intentaron huir del incendio desde varios cortijos y viviendas dispersas en Bédar por un camino distinto al señalado por los servicios de emergencia, una decisión que les llevó a circular por una rambla que quedó rodeada por el fuego en muy poco tiempo. Una “verdadera trampa”, según el consejero. Los equipos de rescate encontraron después los vehículos completamente atrapados por las llamas.

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes Martín, ha advertido que el viento está provocando que las llamas retornen al núcleo poblacional, sobre todo al barranco de Alfaix, donde está previsto desalojar a 250 vecinos y donde un hotel británico que en temporada alta suele alojar entre 400 y 500 turistas mantiene pendiente a las autoridades a cargo de la extinción.

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Al accidentado terreno de Los Gallardos se une el viento. Las fuertes rachas han sido uno de los principales factores detrás del rápido avance de las llamas. Según ha declarado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el incendió recorrió unos 15 kilómetros en dos horas, por lo que hasta el momento no se descarta que las llamas alcancen el otro lado de la autovía A-7.