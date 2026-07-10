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La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku

El monarca se hizo un selfie con el equipo y les mandó un mensaje de ánimo antes de enfrentarse a La Roja

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El rey Felipe de Bélgica cena con los jugadores de la selección nacional de su país (Instagram)
El rey Felipe de Bélgica cena con los jugadores de la selección nacional de su país (Instagram)

El rey Felipe de Bélgica ha cenado con la selección nacional de fútbol antes del cruce de cuartos contra España, una visita inesperada con la que ha escenificado su respaldo a los llamados Diablos Rojos en la antesala del partido de este viernes 10 de julio en Los Ángeles y tras la clasificación lograda ante Estados Unidos.

Bélgica se ha metido en cuartos del Mundial después de imponerse por 4-1 a Estados Unidos en Seattle, y se enfrentará a España a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, California. La visita del monarca a la concentración se ha producido en el comedor de la federación. Allí no se ha limitado a un saludo institucional: ha llegado por sorpresa, se ha sentado a la mesa con futbolistas y cuerpo técnico y ha compartido la cena con ellos como un comensal más.

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Las imágenes difundidas por la Casa Real y por las redes sociales de varios jugadores muestran una escena poco habitual en el protocolo de la corona belga. El rey aparece relajado, conversando con los internacionales, escuchando bromas del vestuario y participando en un ambiente de cercanía durante toda la velada.

El rey Felipe de Bélgica cena con los jugadores de la selección nacional de su país (Instagram)
El rey Felipe de Bélgica cena con los jugadores de la selección nacional de su país (Instagram)

El rey Felipe cena con los futbolistas belgas

El momento más comentado ha llegado al final de la cena, cuando Thibaut Courtois, uno de los referentes del equipo, ha sacado el móvil para hacer un selfie de grupo. Felipe de Bélgica se ha sumado de inmediato a la fotografía, ha roto la distancia habitual con los jugadores y ha posado sonriente en una imagen multitudinaria que se ha convertido en la escena más difundida de la jornada.

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La instantánea resume el tono de una visita pensada para reforzar la moral del equipo antes de su próximo compromiso internacional. En las imágenes, el rey Felipe cena codo con codo con los jugadores y hasta se levanta a servirse la comida en el buffet como uno más. “Unos días antes vi vuestro partido con mi hija, estuvimos despiertos hasta las 2:00 de la mañana para veros jugar, fue magnífico”, ha recordado el monarca durante la cena.

El rey Felipe de Bélgica cena con los jugadores de la selección nacional de su país (Instagram)
El rey Felipe de Bélgica cena con los jugadores de la selección nacional de su país (Instagram)

Más que animarles, el rey les ha dado su propio pronóstico del partido contra La Roja: “Solo tengo un mensaje para vosotros: tenéis que ganar. Estoy seguro de que eso es lo que va a pasar, depende de vosotros”. Además, el equipo le ha regalado su propia camiseta con el dorsal número 26.

El apoyo del rey Felipe a la selección belga

El monarca ya había anunciado, además, que viajará a Los Ángeles para apoyar en persona a la selección belga en el duelo de cuartos. Ese respaldo no ha comenzado con la cena. Tras la victoria ante Estados Unidos, el rey ya había hecho una llamada al entrenador, Rudi García, y al capitán del equipo nacional, Youri Tielemans, una llamada que la Casa Real belga expuso como una “reunión táctica final”.

La finca, ubicada en Granada, fue su refugio vacacional hasta 1993, año en el que el monarca falleció mientras se encontraba de vacaciones en la localidad andaluza.

En la pantalla del móvil aparecía “Su Majestad” que se mostró en la publicación. La conversación sirvió para trasladar apoyo al equipo en un contexto marcado por la controversia en torno al delantero Folarin Balagun. El respaldo institucional se producía después de las presiones atribuidas al presidente Donald Trump para que la FIFA levantara una sanción a Balagun y el delantero pudiera jugar contra Bélgica en el encuentro de octavos. Finalmente, el futbolista participó en ese partido.

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