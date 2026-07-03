España

De Rosalía a Penélope Cruz y Bardem: los famosos que no se han perdido el triunfo de España contra Austria en el Mundial 2026

El palco estaba ocupado por grandes celebridades y también por familiares que apoyaron de cerca la victoria de La Roja

Guardar
Google icon
Los famosos españoles que disfrutaron en directo del partido España-Austria. (Reuters/Jessie Alcheh)
Los famosos españoles que disfrutaron en directo del partido España-Austria. (Reuters/Jessie Alcheh)

La victoria de la Selección Española frente a Austria en el Mundial de Fútbol 2026 no solo ha supuesto un nuevo avance para el equipo en la competición internacional. El partido, disputado en el SoFi Stadium, reunió a una multitud de seguidores, entre los que se encontraban tanto aficionados anónimos como figuras reconocidas del mundo del cine, la música y la televisión. La presencia de estos rostros conocidos ha sido uno de los elementos más comentados tanto por los medios como en redes sociales, aportando un matiz especial al ambiente festivo que se vivió en las gradas.

La asistencia de celebridades españolas y de personalidades vinculadas al fútbol reforzó el sentimiento de apoyo colectivo hacia La Roja en la competición internacional. El estadio californiano, uno de los más espectaculares del mundo, se convirtió en el escenario donde famosos y seguidores vivieron juntos la emoción del triunfo español.

PUBLICIDAD

Este partido, más allá de su importancia para el futuro de la selección en el torneo, se transformó en una suerte de punto de encuentro entre cultura, espectáculo y deporte. La interacción entre figuras del cine, la música y el deporte generó momentos que rápidamente se difundieron, mostrando la diversidad y el compromiso de los seguidores españoles, sin importar su procedencia o profesión.

Penélope Cruz, Rosalía y Javier Bardem en el estadio

Penélope Cruz y Javier Bardem se dejaron ver en el palco junto a su hijo, ya que la actriz está haciendo promoción en la ciudad. Ambos no solo se mostraron entusiastas durante el partido, sino que también participaron de algunos de los momentos más recordados de la jornada: bailaron al ritmo de Rosalía cuando sonó Despechá en el estadio, un gesto que fue captado por las cámaras y celebrado tanto por los asistentes como por quienes seguían el evento en redes sociales.

PUBLICIDAD

Rosalía presenta su posible nueva canción en su segunda noche en Los Ángeles. (TikTok)

La propia Rosalía fue otra de las grandes protagonistas de la noche. Su presencia fue reconocida oficialmente por la Real Federación Española de Fútbol, que difundió imágenes de la artista disfrutando del partido. A su lado, la futbolista Alexia Putellas también se sumó al grupo de celebridades que mostraron su apoyo incondicional a La Roja.

Otra figura que acaparó la atención fue Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, quien asistió al estadio junto a su marido. La joven lució la camiseta del equipo español y su padre, desde Málaga, compartió la emoción a través de las redes sociales, evidenciando el seguimiento internacional del partido. Además, el ganador de ‘Supervivientes 2025’, Borja González, también se desplazó hasta Los Ángeles para vivir la experiencia mundialista y expresó su gratitud por poder asistir a un evento de tal magnitud.

Las imágenes de estas personalidades, entre las que se mezclaron deportistas, artistas y figuras mediáticas, reflejaron el ambiente especial que se vivió en el estadio. El apoyo de los famosos se sumó al de miles de seguidores anónimos, generando una atmósfera única y reforzando la conexión entre cultura popular y deporte. La diversidad de perfiles presentes en el estadio mostró la capacidad del fútbol para congregar a referentes de distintos ámbitos en torno a una misma ilusión.

Familiares y figuras del entorno de los futbolistas

El apoyo a la Selección Española no solo llegó de la mano de celebridades, sino también de familiares y allegados de los jugadores, quienes acompañan a La Roja desde que comenzó el campeonato. La zona reservada para ellos se convirtió en otro punto de atención, repleta de gestos de emoción y muestras de cariño hacia los futbolistas.

La familia de Cucurella y Lamine Yamal. (REUTERS/Matthew Childs)
La familia de Cucurella y Lamine Yamal. (REUTERS/Matthew Childs)

Inés García, pareja de Lamine Yamal, fue una de las más activas en redes sociales durante el encuentro. Vestida con una camiseta personalizada con el nombre del jugador, compartió imágenes y mensajes de aliento tanto para España como para su pareja. Su presencia en el estadio y las palabras de ánimo que publicó reflejaron el respaldo cercano que reciben los integrantes del equipo más allá del terreno de juego. Otra presencia destacada fue la de Claudia Rodríguez, esposa de Marcos Cucurella. Rodríguez ha seguido todos los encuentros del Mundial y, en esta ocasión, volvió a mostrar su apoyo desde las gradas, luciendo una chaqueta en homenaje a La Roja.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaRosalíaMundial 2026Última Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

La intervención temprana permite iniciar tratamientos que reducen la inflamación y mejoran la calidad de vida del animal

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Más allá de su recuerdo a la guerra de hace 130 años, el presidente estadounidense ha asegurado que es un socio que “no quiere ayudar” y que “aprenderán” en el futuro

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Científicos de Barcelona descubren que el cáncer sabe esperar su momento: las mutaciones pueden estar latentes en los tejidos ‘sanos’ durante años

Los investigadores han encontrado una fase intermedia desconocida entre la mutación de los genes y la aparición del tumor

Científicos de Barcelona descubren que el cáncer sabe esperar su momento: las mutaciones pueden estar latentes en los tejidos ‘sanos’ durante años

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 3 de julio

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 3 de julio

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Lo ha comunicado el ministro Albares en una publicación de ‘X’ en la que también informa sobre el despliegue exitoso del hospital de campaña del equipo ‘Start’ de la AECID

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Salida: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

DEPORTES

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026