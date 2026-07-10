Luis de la Fuente introduce un cambio en la alineación de España para el duelo de cuartos del Mundial ante Bélgica: Pedri al banquillo y Fabián de titular

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Daniel Cole)

España encara el duelo ante Bélgica con la moral renovada, tras su final anticipada ante Portugal. La Roja mostró una cara renovada, con un movimiento de balón fluido y una posesión que evidenció la superioridad española. Gran parte de ello, tuvo lugar gracias a Rodri, que recuperó su mejor versión para la cita ante los lusos. Sin embargo, fueron los cambios quienes dieron la victoria a los de Luis de la Fuente y Mikel Merino quien firmó el gol. Ahora, el seleccionador español comparte la alineación con la que afronta el duelo ante Bélgica, con las semifinales en el punto de mira.

La fase de grupos fue un laboratorio. Prueba y error hasta encontrar la fórmula del éxito. Llegó justo a tiempo, cuando el Mundial entraba en las rondas de partido a muerte. Ante Portugal necesitaba mantener esa tónica, esa frecuencia que les había costado mantener. La esencia y calidad estaba ahí y entraron a escena justo a tiempo. Luis de la Fuente ya había repetido alineación durante los dos últimos partidos, sin embargo, había algo que todavía no terminaba de encajar y ha decidido introducir un cambio para afrontar el partido ante Bélgica.

PUBLICIDAD

Alineación confirmada de España para el duelo ante Bélgica en los cuartos del Mundial.

El once inicial de la selección española es Unai Simón, para defender la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emeryc Laporte, Marc Cucurella, como defensas para frenar el avance español; Rodri, Fabián, Dani Olmo, en el centro del campo para mover el balón y crear las jugadas de peligro; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, liderando el ataque de España. La gran novedad en el once de España es que Pedri empezará el duelo desde el banquillo y será Fabián quien ocupe su puesto en el centro del campo.

El banquillo de España se ha convertido en el arma secreta de Luis de la Fuente. Un as en la manga para solucionar los partidos cuando estos se encallaban. Eso fue precisamente lo que ocurrió ante Portugal. La Roja dominaba el duelo, lideraba la posesión y tuvo muchas ocasiones para batir al portero luso Diogo Costa. Sin embargo, el balón se resistía a entrar en la portería . Fue tras los cambios cuando llegó el gol. Mikel Merino firmó el tanto decisivo para clasificar a España a los cuartos de final del Mundial, cuando la prórroga parecía inevitable. En el descuento, Ferran filtró un balón entre la defensa y navarro batió al guardameta portugués.

PUBLICIDAD

Bélgica como verdugo de España

España y Bélgica convergen en los cuartos de final del Mundial, con Los Angeles como escenario. Nadie apostaba que los diablos rojos llegarían a instancias finales. Cuartos nada menos. Su equipo, lleno de jugadores de renombre, se encuentra en un impasse. Ese limbo entre una generación saliente y una entrante, en el que se intenta adaptar a los jóvenes futbolistas mientras aún aguantan los más experimentados. Ahora se miden a España, una vieja conocida. Fueron verdugos de una selección marcada por una agónica tanda de penaltis y el error de Eloy Olaya.

El duelo está servido. Luis de la Fuente tiene claro lo que necesita para alzarse con la victoria y conseguir el billete para las semifinales, donde ya espera Francia tras imponerse a Marruecos por 2-0. Un choque de estilos con un mismo objetivo seguir soñando en el mundial.

PUBLICIDAD