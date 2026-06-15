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Andrés Iniesta publica una imagen familiar para animar a la selección española con guiño a Lamine Yamal: “A por otra estrella”

El delantero catalán ha compartido una estampa junto a su mujer y sus cuatro hijos vestidos con la camiseta de La Roja

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Andrés Iniesta y su familia apoya a la selección española en el Mundial 2026 (INSTAGRAM).
Andrés Iniesta y su familia apoya a la selección española en el Mundial 2026 (INSTAGRAM).

La cuenta atrás para el estreno de la selección española en el Mundial 2026 ha estado acompañada por numerosos mensajes de apoyo llegados desde todos los rincones del país. Sin embargo, uno de los más comentados ha sido el protagonizado por Andrés Iniesta, una de las grandes leyendas del fútbol español y autor del histórico gol que dio a España su primera estrella mundialista en Sudáfrica 2010.

Apenas unos minutos antes de que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente saltara al terreno de juego para enfrentarse a Cabo Verde en su primer partido del campeonato, el excentrocampista compartía una entrañable imagen familiar que rápidamente ha conquistado a sus seguidores.

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En la fotografía aparece acompañado por su esposa, Anna Ortiz, y sus cuatro hijos, todos ellos luciendo con orgullo la camiseta de la selección española. La instantánea refleja el ambiente de ilusión con el que la familia vive el inicio de una nueva aventura mundialista para La Roja.

El centrocampista español Andrés Iniesta alza el trofeo de la Copa del Mundo tras la victoria ante Holanda en la final, el 11 de julio de 2010, en Johannesburgo. (AP Foto/Bernat Armangue)
El centrocampista español Andrés Iniesta alza el trofeo de la Copa del Mundo tras la victoria ante Holanda en la final, el 11 de julio de 2010, en Johannesburgo. (AP Foto/Bernat Armangue)

El detalle que más ha llamado la atención de los aficionados ha sido la elección de los dorsales. La mayoría de los integrantes de la familia aparecen con el número 6, el mismo que llevó Iniesta durante buena parte de su exitosa trayectoria con la selección española. Un número que forma parte de la memoria colectiva del fútbol nacional y que sigue estrechamente ligado a la figura del manchego.

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Sin embargo, hay una excepción que no ha pasado desapercibida. El hijo mayor del exfutbolista ha elegido vestir una camiseta con el dorsal 19, el mismo que utiliza actualmente Lamine Yamal, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol español y uno de los jugadores llamados a liderar el futuro de la selección.

Junto a la imagen, Iniesta ha querido enviar un mensaje cargado de optimismo y apoyo a los jugadores españoles. “A por otra estrella. Vamos España”, ha escrito el exinternacional acompañado de varios emoticonos con los colores nacionales, dejando claro que sigue muy pendiente de la trayectoria del combinado nacional.

El centrocampista español Andrés Iniesta (C) levanta el trofeo mientras los jugadores de la selección española de fútbol celebran la victoria en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2010 entre Países Bajos y España, el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Soweto, en las afueras de Johannesburgo. (Crédito de la foto: JAVIER SORIANO/AFP)
El centrocampista español Andrés Iniesta (C) levanta el trofeo mientras los jugadores de la selección española de fútbol celebran la victoria en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2010 entre Países Bajos y España, el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Soweto, en las afueras de Johannesburgo. (Crédito de la foto: JAVIER SORIANO/AFP)

España, una de las favoritas para el Mundial 2026

La publicación llegó en un momento especialmente simbólico. España inicia en Estados Unidos una nueva tentativa para conquistar el título mundial, un objetivo que no consigue desde aquella inolvidable noche de Johannesburgo en 2010, cuando Iniesta marcó el gol más importante de la historia de la selección.

Desde entonces, La Roja ha vivido diferentes etapas y generaciones de futbolistas. Ahora, bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo afronta el reto con una mezcla de experiencia y juventud que ha despertado una enorme ilusión entre los aficionados.

Andrés Iniesta reconoció las gestiones para que juegue en el fútbol argentino

La imagen familiar también refleja el paso del tiempo. Quien hace dieciséis años hizo vibrar a millones de españoles con su gol en la final frente a Países Bajos observa ahora los grandes torneos desde una perspectiva diferente, rodeado de su familia y transmitiendo a sus hijos la pasión por la camiseta nacional.

No obstante, estos ánimos podrían haber sido muy diferentes hace unos meses. Y es que el catalán estuvo a punto de fichar como director deportivo de la Federación de Marruecos, pero la operación no llegó a buen puerto a lo largo de las negociaciones. Por ello, actualmente reside en Dubái tras ser seleccionado como entrenador del Gulf United FC.

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