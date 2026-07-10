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Una nube tóxica provocada por una reacción química en la piscina de La Bisbal de Penedès intoxica a 17 personas: cuatro en estado grave

El Ayuntamiento de la localidad de Tarragona pide a los vecinos que cierren puertas y ventanas y se queden en casa

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Imagen de archivo de la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, a 9 de junio de 2020
Imagen de archivo de la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, a 9 de junio de 2020 (Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès)

Una mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès, en Tarragona, ha dejado a un total de 17 personas heridas de intoxicación, de las que cuatro se encuentran en estado grave. Según ha trascendido, diez de ellas han tenido que ser hospitalizadas -cinco adultos y cinco menores-, mientras que le resto han sido atendidos en el mismo lugar de los hechos y no requerido traslado.

Los Bomberos han recibido el aviso pasadas las 14:00 horas, en el que se les informaba de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, que había generado una nube tóxica y obligado a evacuar la piscina, delimitando también un área de seguridad.

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Segú el primer balance preliminar de el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha tenido que atender a las 17 personas afectadas por intoxicación en la piscina municipal, cuatro de ellos presentaban un estado grave y los demás leves, trasladando a dos de los heridos al Hospital del Vendrell, en Tarragona.

El Ayuntamiento de La Bisbal de Penedès ha pedido a los vecinos que cierren sus puertas y ventanas y se queden en sus casas para evitar nuevas intoxicaciones por la nube tóxica. Además, el Consistorio ha indicado a los vecinos que si alguien presenta síntomas o molestias como escozor en la garganta o en la nariz, dificultad para respirar, mareos o náuseas llame inmediatamente al 112.

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Los Bomberos trabajan en neutralizar la mezcla química

Por su parte, Protección Civil ha pedido que nadie se acerque a la zona de la piscina municipal y, al igual que el Ayuntamiento, cerrar puertas y ventanas en caso de molestias, así como los sistemas de ventilación exterior. La piscina permanecerá cerrada este viernes y, como mínimo, hasta el sábado, y no volverá a abrir sus puertas hasta que quede completamente garantizada la seguridad de las instalaciones.

Los Bomberos han adelantado que se iniciaron los trabajos para neutralizar la mezcla química que provocó el incidente y los equipos especializados están vaciando los depósitos afectados y trabajando para que los productos químicos dejen de representar cualquier riesgo. Además, desde el Ayuntamiento han indicado que la nube tóxica se ha disipado en gran medida, pero se mantiene el confinamiento hasta nuevo aviso.

(Noticia en ampliación)

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