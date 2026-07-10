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“Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?”: Marc Márquez calienta el duelo de cuartos del Mundial 2026 contra Bélgica

El piloto de Moto GP no se ha perdido ningún partido de los chicos de Luis de la Fuente

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El piloto español Marc Márquez (REUTERS/Bernadett Szabo)
El piloto español Marc Márquez (REUTERS/Bernadett Szabo)

Esta noche, a las 21:00 horas, España y Bélgica se verán las caras una vez más. Un duelo con sed de venganza, choque de estilos y viejos conocidos. Todo, por un hueco en las semifinales del Mundial 2026 donde ya espera Francia, que ayer ganó 2-0 a Marruecos. La selección española vive uno de sus mejores momentos tras una progresiva mejora a lo largo del torneo, especialmente en las fases de eliminación, cuando varios de sus jugadores han mostrado su mejor versión.

Nadie ha sido ajeno al camino de La Roja. Tampoco Marc Márquez desde el Gran Premio de Alemania. Hoy ha tenido que correr con dos preocupaciones en la cabeza. Por un lado, la deportiva, con el objetivo de seguir recortando puntos en el Mundial de MotoGP sobre uno de sus circuitos predilectos, Sachsenring. Por otro, la futbolística, pendiente de los partidos de España en el Mundial 2026.

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En la previa de la cita alemana, el piloto de Ducati atendió a DAZN y dejó claro que está siguiendo muy de cerca el torneo. Horas antes del duelo de cuartos de final entre España y Bélgica, el ocho veces campeón del mundo mostró una confianza absoluta en el equipo de Luis de la Fuente, aunque sin olvidar lo impredecible que puede resultar un campeonato decidido a partido único.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Confianza total en La Roja

“Claro, ¿cómo no voy a estar viendo el Mundial?”, ha respondido entre sonrisas cuando le preguntaron si estaba siguiendo la competición. Márquez no ocultó su optimismo sobre el recorrido de España. “Vamos a llegar a la final”, ha afirmado con convencimiento, aunque también recordó que en este tipo de torneos no hay margen para el error.

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Al ser a un partido es muy difícil. Se han visto selecciones eliminadas que tendrían que seguir”, ha explicado, aludiendo a las sorpresas que ya había deparado el campeonato antes de los cuartos de final.

Marc Márquez subido en la Ducati. (Europa España)
Marc Márquez subido en la Ducati. (Europa España)

La frase que se hizo viral

La conversación dio un giro cuando apareció sobre la mesa el posible cruce con Francia en semifinales. Si España superaba a Bélgica, ya tiene al próximo rival: la Francia de Kylian Mbappé, que se jugará el martes a las 21:00 horas.

Lejos de mostrar preocupación, el piloto ha respondido con naturalidad y una sonrisa. “Somos españoles. ¿A qué quieres que te gane?”, bromeó, en una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la jornada.

Del sofá al circuito

Antes de enfundarse el mono y volver a centrar toda su atención en la Ducati, Márquez tenía previsto seguir el partido de España como un aficionado más. Después llegaría el momento de volver al trabajo en Sachsenring, un trazado donde históricamente ha firmado algunos de sus mejores resultados y en el que busca acercarse al liderato del Mundial de MotoGP.

Con la vista puesta tanto en el asfalto como en el fútbol, el piloto de Cervera dejó claro que, al menos en lo que respecta a la Selección, afronta el tramo decisivo del Mundial con una confianza inquebrantable.

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