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Roberto Martínez, el entrenador de Portugal que vive el Mundial con el corazón dividido: de irse de España con 21 años a su familia británica

El técnico español, que lleva tres años dirigiendo a la Selección portuguesa, se enfrenta este 6 de julio a La roja en el Mundial 2026

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El duelo entre España y Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo enfrenta a dos de las grandes favoritas al título. También coloca en una situación muy particular a Roberto Martínez, el seleccionador del combinado luso. Nacido en Balaguer (Lleida) hace 53 años, el técnico español tratará de eliminar al país donde nació, algo que ningún entrenador ha conseguido hasta ahora en una eliminatoria de una Copa del Mundo cuando dirige a otra selección.

Paradójicamente, Martínez nunca ha desarrollado su carrera profesional en el fútbol español. Abandonó el país con apenas 21 años para probar suerte en Inglaterra y, desde entonces, su trayectoria ha transcurrido entre el Reino Unido, Bélgica y, más recientemente, Portugal. “Nunca he trabajado en España. He vivido 21 años en España, otros 21 en el Reino Unido, siete en Bélgica y tres y medio en Portugal. Mi casa es donde tengo la familia”, ha explicado a los medios en la víspera del encuentro.

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El actual seleccionador portugués comenzó su camino muy lejos de los grandes focos. Con solo 16 años dejó su localidad natal para instalarse en Zaragoza y continuar su formación como futbolista. Poco después, en 1995, dio el salto definitivo al fútbol británico al fichar por el Wigan Athletic.

En el conjunto inglés formó parte del recordado trío conocido como The Three Amigos, junto a los españoles Jesús Seba e Isidro Díaz. A partir de ahí desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva en el Reino Unido, defendiendo también las camisetas del Motherwell escocés, Walsall, Swansea City y Chester City antes de retirarse en 2007.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal coach Roberto Martinez gives instructions to his players during a hydration break REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal coach Roberto Martinez gives instructions to his players during a hydration break REUTERS/Annegret Hilse

Un entrenador forjado lejos de España

Nada más colgar las botas inició una carrera en los banquillos que pronto comenzó a dar resultados. Su primera experiencia llegó en el Swansea City, donde logró el ascenso a la Championship y fue reconocido como el mejor entrenador de la League One.

Posteriormente dirigió al Wigan Athletic, club con el que escribió una de las páginas más importantes de su historia al conquistar la FA Cup en 2013 tras derrotar al poderoso Manchester City. Aunque ese mismo curso el equipo descendió de categoría, aquella conquista continúa siendo el mayor éxito del club. Su siguiente destino fue el Everton, antes de dar el salto al fútbol de selecciones.

Y es que en 2016 asumió el reto de dirigir a Bélgica. Bajo su mando, los conocidos como Diablos Rojos alcanzaron el tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018, el mejor resultado de su historia en una Copa del Mundo. Después llegaron la Eurocopa de 2020 y el Mundial de Qatar 2022, donde Bélgica cayó eliminada de forma inesperada en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo con el entrenador Roberto Martínez mientras reacciona tras ser sustituido (REUTERS/Mike Segar).
Cristiano Ronaldo con el entrenador Roberto Martínez mientras reacciona tras ser sustituido (REUTERS/Mike Segar).

La siguiente etapa comenzó en enero de 2023, cuando fue elegido seleccionador de Portugal. Desde entonces ha impulsado una transición generacional combinando la experiencia de futbolistas como Cristiano Ronaldo con la aparición de nuevos talentos. Los resultados le han acompañado: conquistó la UEFA Nations League en 2025 y clasificó a Portugal para el Mundial de 2026.

Sus cifras también respaldan su trabajo. En sus primeros 40 encuentros al frente del combinado portugués acumuló 28 victorias, siete empates y solo cinco derrotas, convirtiéndose en el seleccionador con mejor porcentaje de triunfos de la historia de Portugal.

Una familia formada en Reino Unido

Fuera del fútbol, Roberto Martínez comparte su vida con Beth Thompson, una escocesa a la que conoció durante su etapa como jugador del Motherwell. La pareja contrajo matrimonio en 2009 en Swansea y tiene dos hijas, Luella y Safianna.

El entrenador ha reconocido en varias entrevistas que la paternidad transformó por completo su forma de entender la vida. “Ser padre cambió completamente mis prioridades. Antes mi objetivo era ganar; desde que nacieron ellas, lo más importante es que sean felices. Si además ganamos, mejor”, confesó en una entrevista para la televisión portuguesa.

Portada de la revista Caras de Roberto Martín y su mujer Beth Thompson (CARAS).
Portada de la revista Caras de Roberto Martín y su mujer Beth Thompson (CARAS).

“No hay conflicto emocional”

Aunque el encuentro tiene una evidente carga simbólica, Martínez asegura que la experiencia le permite separar los sentimientos de la competición. En anteriores entrevistas explicó cómo afronta estos enfrentamientos: “A nivel de club o de selección bloqueas mucho al adversario. Te olvidas totalmente de lo emocional. Solo después, cuando miras hacia atrás, ves que la selección a la que te enfrentabas era la del país donde nací”.

En la comparecencia previa al partido ha insistido en la misma idea. “Para mí no hay problema. Quiero estar cerca de los jugadores y de lo que representan para la selección. La pasión por Portugal significa mucho y estoy centrado en eso”, ha afirmado.

Además, ha destacado las similitudes entre ambos equipos y ha lamentado que este duelo llegue tan pronto en el torneo: “España y nosotros tenemos una idea de juego muy parecida. Somos países vecinos, hermanos. Es una fiesta del fútbol ibérico. Es una pena que este partido no sea una final”.

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