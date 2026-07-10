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Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano

Durante los últimos años, los chiringuitos de la costa de Vigo habían convertido las actuaciones en vivo en uno de los principales reclamos para los clientes

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Imagen de stock de un concierto frente al mar (Pexels)
Imagen de stock de un concierto frente al mar (Pexels)

En la costa de Vigo, la música en directo tendrá que esperar. Los conciertos programados en los chiringuitos de las playas viguesas, eventos ya populares durante los meses de verano en la zona, han sido cancelados después de que el Concello haya ordenado el cese inmediato de estas actuaciones musicales.

Una decisión, comunicada en las últimas horas, que supone un revés para la actividad de estos bares temporales, que durante los últimos años habían convertido las actuaciones en vivo en uno de los principales reclamos para atraer clientes.

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La noticia llega después de meses de incertidumbre para los negocios hosteleros de la costa viguesa, ya que la Policía Local ya había realizado visitas a varios establecimientos durante los últimos meses para advertir sobre la situación y la normativa vigente.

En realidad, en el pliego de esta concesión no se recoge una prohibición expresa para este tipo de conciertos, pero tampoco consta una autorización específica para la celebración de los mismos. En realidad, la normativa limita la actividad de estos establecimientos a la de quioscos expendedores de comidas y bebidas, sin referencia alguna a permisos relacionados con eventos musicales en directo.

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Hasta el momento, el Concello había mantenido una postura flexible. Sin embargo, han sido las quejas registradas por usuarios de las playas, con respecto al impacto acústico de estas actuaciones en los entornos naturales de la costa, las que han llevado al Consistorio a aplicar la normativa con rigor. Ha sido esta semana cuando los responsables de los chiringuitos han recibido la comunicación oficial, lo que ha obligado a suspender actuaciones que ya estaban programadas para esta temporada estival.

A partir de ahora, los chiringuitos de la zona deben limitarse únicamente al servicio de comidas y bebidas, prescindiendo de cualquier iniciativa musical. Además, la Policía Local ha advertido de que realizará funciones de control de horarios y supervisará la actividad de los negocios para garantizar que se cumple la legalidad.

Los chiringuitos piden un término medio

Los locales de la zona no han tardado en reaccionar, muchos de ellos avisando a sus clientes de los cambios a los que esta prohibición les obliga. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el Chiringuito Samil, que anunciaba este jueves la suspensión del concierto previsto para esa misma noche. En un mensaje difundido en Instagram, el establecimiento informaba de que, “por motivos ajenos a Somoza Trío” (el grupo de música invitado), se veía obligado a cancelar la actuación programada.

Publicaciones de los chiringuitos vigueses que han visto cesada su actividad (Instagram)
Publicaciones de los chiringuitos vigueses que han visto cesada su actividad (Instagram)

Según informan los medios locales, los negocios afectados estudian el alcance de la decisión municipal y las posibles alternativas para mantener su programación cultural dentro de los límites permitidos por la normativa.

Algunos responsables piden que se busque una regulación que permita un punto intermedio entre el descanso y la oferta de ocio, tomando como referencia resoluciones en municipios cercanos. El pasado verano, por ejemplo, el Concello de Nigrán enfrentó una situación similar y estableció una regulación que incluía el permiso en días y horarios específicos para la organización de conciertos.

Más allá de los efectos sobre el tejido hostelero de la zona, se estima que la suspensión podría afectar a más de cincuenta artistas, bandas y dúos locales que tenían programadas actuaciones durante la temporada estival.

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