La televisión cambia de caras este verano: todos los presentadores que sustituyen a las grandes estrellas en La 1, Antena 3 y Telecinco

Beatriz Archidona y Santi Acosta. (Luis Miguel Gonzalez/MEDIASET).

El verano no solo transforma la programación de televisión. También cambia los rostros que cada día acompañan a los espectadores desde primera hora de la mañana hasta el prime time. Como cada año, las principales cadenas aprovechan las vacaciones de sus grandes estrellas para dar protagonismo a los presentadores que habitualmente ejercen como sustitutos y que, durante julio y agosto, se ponen al frente de algunos de los programas e informativos más vistos de la pequeña pantalla.

La 1, Antena 3 y Telecinco ya han reorganizado buena parte de sus parrillas para afrontar los meses estivales. Mientras algunos formatos desaparecen temporalmente, otros estrenan versión de verano y los llamados “presentadores de banquillo” tienen la oportunidad de demostrar que también pueden liderar algunos de los espacios más consolidados de la televisión nacional.

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El presentador Santi Acosta detalla cómo será 'De lunes a viernes', el nuevo magazine donde un diverso equipo de colaboradores tendrá la misión de brillar y hacer su 'magia' para entretener al público.

Una tradición que se repite cada verano y que, en muchos casos, sirve para descubrir nuevos perfiles o consolidar a profesionales que ya forman parte de las cadenas y que aprovechan estas semanas para ponerse al frente de programas de máxima audiencia.

La 1 reorganiza sus magacines e informativos

En RTVE, los cambios comenzaron prácticamente con el inicio del mes de julio. Silvia Intxaurrondo ya ha cedido temporalmente el testigo de La hora de La 1, donde Aida Bao y Álex Barreiro se han hecho cargo del formato matinal. De hecho, ambos arrancaron esta nueva etapa firmando uno de los mejores datos de audiencia del programa, impulsados por la actualidad de los Sanfermines.

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Aida Bao y Álex Barreiro presentan 'La hora de La 1'. RTVE

La renovación también alcanza a Mañaneros 360, donde Adela González, Javier Ruiz, Míriam Moreno y Alberto Herrera irán alternándose durante las vacaciones. Mientras tanto, en Aquí la Tierra, dos rostros muy conocidos por los espectadores de RTVE, Jacob Petrus y Marc Santandreu, compartirán la conducción del espacio durante todo el verano.

Los servicios informativos tampoco escapan a esta reorganización. Lourdes Maldonado asumirá la presentación del Telediario 1 durante las vacaciones de Alejandra Herranz, mientras que Javier Gutiérrez tomará el relevo de Pepa Bueno al frente del Telediario 2. Los fines de semana también habrá cambios, con Lourdes Maldonado y Marc Santandreu alternándose en la conducción y con sustituciones puntuales de Marina Ribel y Lluís Guilera.

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Antena 3 y Telecinco apuestan por sus relevos habituales

En Antena 3, el verano también supone un importante movimiento de presentadores. Como viene siendo habitual, Susanna Griso dejará temporalmente Espejo Público y será Lorena García quien se haga cargo del bloque informativo del programa. A su lado estarán Miquel Valls y Gema López, que conducirán la parte más centrada en la actualidad social y el entretenimiento dentro de Más Espejo.

Las tardes también tendrán un cambio de rostro. Pepa Romero, que ya se ha convertido en la sustituta habitual de Sonsoles Ónega, volverá a ponerse al frente de la edición veraniega de Y ahora Sonsoles. En cuanto a los informativos, Victoria Arnau ocupará el lugar de Sandra Golpe en la primera edición, mientras que Vicente Vallés y Esther Vaquero se irán alternando en solitario durante todo el verano al frente de Antena 3 Noticias 2. Además, Carla Moya y Adolfo Izquierdo asumirán la conducción de Noticias de la Mañana durante las vacaciones de Manu Sánchez.

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Pepa Romero presenta 'YAS Verano'. (Atresmedia)

Telecinco tampoco se queda atrás y mantiene la estrategia de confiar en rostros de la casa para cubrir las ausencias estivales. En las mañanas, José Luis Vidal sustituirá a Ana Terradillos en La mirada crítica durante el mes de agosto, mientras que Jano Mecha y Verónica Dulanto tomarán las riendas de Vamos a ver en sustitución de Patricia Pardo.

Los fines de semana también habrá novedades con el regreso de Frank Blanco al frente de Fiesta durante las vacaciones de Emma García. El presentador volverá así a ocupar un puesto protagonista en Mediaset apenas un año después del final de Tardear.

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Arancha Morales en la presentación de los Informativos Telecinco. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

Los cambios también llegarán a Informativos Telecinco. Arancha Morales se encargará inicialmente de la edición de las 15:00 horas antes de la reincorporación de Isabel Jiménez en agosto. En la edición nocturna, Carlos Franganillo continuará al frente durante buena parte del verano, mientras que la planificación del mes de agosto todavía está pendiente de confirmación. Por su parte, María Casado seguirá presentando la edición de fin de semana durante julio, antes de ceder el testigo a Carmen Corazzini, que además asumirá la conducción del informativo matinal en sustitución de Arancha Morales.