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El fugaz y mediático romance de Courtois y Alba Carrillo: unos guantes, un noviazgo exprés y un final lleno de reproches

El portero belga vuelve a acaparar la atención por el duelo entre España y Bélgica, una ocasión perfecta para recordar una de las historias sentimentales más comentadas

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Alba Carrillo y Thibaut Courtois en un fotomontaje. (Europa Press / Esmadrid.com)
Alba Carrillo y Thibaut Courtois en un fotomontaje. (Europa Press / Esmadrid.com)

Thibaut Courtois vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El guardameta belga afronta un nuevo compromiso con su selección y su nombre vuelve a copar titulares deportivos con motivo del esperado enfrentamiento entre España y Bélgica.

Sin embargo, hace unos años el futbolista fue noticia en nuestro país por una razón muy distinta. En 2019 protagonizó un breve pero intenso romance con Alba Carrillo, una historia que apenas duró unos meses, aunque dejó un sinfín de anécdotas, declaraciones y algún que otro episodio de tensión que todavía hoy se recuerda.

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Lo cierto es que aquella relación parecía tan inesperada como espontánea. Nadie imaginaba que el portero del Real Madrid y la televisiva acabarían iniciando una historia sentimental, pero ambos comenzaron a verse después de un primer contacto a través de las redes sociales. Lo curioso es que, según ha contado la propia Alba años después, el amor nunca fue el objetivo inicial.

Alba Carrillo en una imagen de archivo. (Europa Press)
Alba Carrillo en una imagen de archivo. (Europa Press)

Todo empezó por unos guantes para su hijo

Ha sido la propia Alba Carrillo quien, con el paso del tiempo, ha recordado aquella historia con sentido del humor. Durante una emisión de El Sótano, el programa que presenta junto a Carlos Peguer en TEN, sorprendió al sacar unos guantes de portero perfectamente conservados y revelar el motivo por el que respondió al primer mensaje de Courtois.

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“A mí él me daba igual, yo quería unos guantes... ¡Y los tengo!”, confesó entre risas, provocando la sorpresa de sus compañeros de plató.

Según explicó, todo ocurrió cuando se encontraba de viaje en Nueva York junto a su hijo Lucas, un auténtico admirador del guardameta belga. Fue el pequeño quien insistió en que contestara al mensaje que Courtois le había enviado por Instagram. Su único objetivo era conseguir unos guantes firmados para él.

La misión terminó con éxito. Alba todavía conserva aquellos guantes dedicados personalmente por el futbolista con un cariñoso mensaje para Lucas, un recuerdo que, asegura, sigue teniendo un enorme valor sentimental.

Thibaut Courtois en una imagen de archivo. (Europa Press)
Thibaut Courtois en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una relación tan breve como mediática

Lo que comenzó con un intercambio de mensajes acabó convirtiéndose en uno de los romances sorpresa del verano de 2019. Sin embargo, la historia apenas sobrevivió unos meses.

Desde el primer momento, la relación despertó un enorme interés mediático. La presencia constante de fotógrafos y cámaras acabó convirtiéndose en un problema para Courtois, poco acostumbrado a la atención de la prensa del corazón.

Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en Boadilla del Monte. Mientras un paparazi seguía los movimientos de la pareja para conseguir unas imágenes juntos, el futbolista perdió los nervios y lanzó un cono de señalización contra el vehículo del fotógrafo. El objeto impactó contra el cristal del coche, que terminó roto, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de aquellos días.

Reproches, bloqueo y un adiós sin vuelta atrás

Thibaut Courtois en una imagen de archivo. REUTERS/Isabel Infantes
Thibaut Courtois en una imagen de archivo. REUTERS/Isabel Infantes

La ruptura tampoco fue precisamente tranquila. Aunque nunca explicaron públicamente los verdaderos motivos del final de la relación, Alba Carrillo sí mostró su malestar tiempo después por unas declaraciones del guardameta. La colaboradora explicó que le molestó especialmente que Courtois no desmintiera el comentario de un locutor de radio que insinuaba que quien realmente había salido beneficiada de aquella relación era ella.

“Me enfadé muchísimo. Le escribí, le dije de todo y al final nos bloqueamos mutuamente”, llegó a contar la televisiva, dejando claro que el desenlace no fue precisamente amistoso.

Con el paso de los años también ha apuntado que el futbolista atravesaba un momento especialmente delicado. Recién instalado en Madrid y plenamente centrado en el Real Madrid, la presión deportiva y la repercusión mediática pudieron pasar factura a una relación que apenas estaba comenzando.

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