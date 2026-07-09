Máxima de Holanda pedalea con tacones altos en un recorrido en bicicleta por las calles de Ámsterdam: las imágenes más cercanas de la reina

Máxima de Holanda se consolida como la reina más cercana al montar en bicicleta con tacones (Grosby)

La reina Máxima de Holanda ha recorrido este jueves Ámsterdam en bicicleta para supervisar el avance del programa ‘Barrio Libre de Deudas’. Con esta visita de su agenda oficial con la que la monarquía neerlandesa, la soberana ha vuelto a asociar su cercana imagen pública a la movilidad cotidiana en una intervención centrada en pobreza, endeudamiento y vivienda social.

La visita de la reina se ha desarrollado en el distrito de Zuidoost junto al ministro de Asuntos Sociales y Empleo Hans Vijlbrief y la concejala de Justicia Social Araya Sumter, e incluía el análisis de planes de gestión de deuda social y la renovación de casi mil viviendas sociales de alquiler en una zona inmersa en transformación urbana.

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En su condición de presidenta honoraria de la Fundación para la Salud Financiera en los Países Bajos, la reina Máxima de Holanda se ha implicado en una jornada concebida para conocer sobre el terreno el enfoque estructural con el que el programa busca abordar las deudas y los problemas financieros de los barrios incluidos en la iniciativa nacional.

Máxima de Holanda se consolida como la reina más cercana al montar en bicicleta con tacones (Grosby)

Máxima de Holanda pedalea en tacones

La jornada también ha concentrado atención en su indumentaria. Para este día de verano, ha recuperado un vestido midi de algodón de Zimmermann con estampado ornamental en azul y blanco que ya había estrenado durante el posado estival de la familia real el año pasado. El diseño incorpora mangas cortas abullonadas con puños elásticos, cuello fruncido, una hilera delantera de botones de rafia y un cinturón desmontable del mismo material.

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Lejos de optar por calzado plano o deportivo, la reina ha realizado el recorrido con unas sandalias blancas de tiras con tacón alto de Ferragamo. Adquirió este calzado en 2009, un detalle que subraya la continuidad de piezas de su armario incluso en una actividad tan poco asociada al tacón como un trayecto en bicicleta.

El conjunto se ha completado con el bolso June de Marina Raphael, llevado en bandolera y realizado en napa trenzada color crema, además de unos pendientes de nácar con forma de flor. La elección refuerza una imagen en la que el protocolo institucional, la movilidad urbana y una estética muy definida conviven en la misma escena.

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Máxima de Holanda se consolida como la reina más cercana al montar en bicicleta con tacones (Grosby)

La aparición se suma a otra de esta misma semana en la que Máxima de Holanda también ha apostado por diseños estampados y de largo midi. La repetición de esa silueta confirma su preferencia reciente por ese tipo de prendas en actos públicos, incluso cuando el programa exige subirse a una bicicleta y recorrer varios puntos de la ciudad.

El recorrido de Máxima de Holanda en bicicleta

Tras desanclar ella misma la bicicleta en G-buurt Noord, la comitiva ha pedaleado hasta el Distrito K. Allí, Máxima ha presidido debates sobre salud financiera y la firma de una carta de intenciones orientada a combatir la pobreza y el endeudamiento en los barrios cubiertos por el plan. El desplazamiento en bicicleta no ha sido un gesto simbólico aislado, sino parte del viaje de trabajo con el que la reina ha querido conocer de primera mano los avances de Barrio Libre de Deudas.

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Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La agenda combinaba recorrido urbano, contacto con residentes y revisión de medidas vinculadas a la salud financiera. Durante la visita, la reina ha mostrado una imagen de cercanía a pie de calle, con conversaciones directas con vecinos y una presencia pública marcada por la naturalidad con la que ha manejado los pedales.