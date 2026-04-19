Receta fácil de boquerones fritos, un clásico de la cocina andaluza

Boquerones fritos, una receta andaluza (Freepik)

Andalucía es la tierra por excelencia de las frituras, especialmente cuando hablamos de pescado. No en vano el pescaíto frito es uno de los grandes reyes del tapeo en el sur de España, protagonista principal de citas tan esperadas como la Feria de Abril. A este le acompañan otras recetas como el cazón en adobo o los chopitos, delicias que pasan por el aceite para deleitarnos con su sabor a mar y su crujiente rebozado.

Los boquerones fritos son un clásico infalible en esta categoría, un bocado tierno y lleno de sabor que se come tan fácilmente como si fueran pipas. Aunque parece que lo propio es disfrutarlos en una terraza al sol, acompañados de una buena caña de cerveza, es una idea estupenda prepararlos en casa, para darnos así un homenaje con todo el sabor de Andalucía estemos donde estemos.

Hacer una buena fritura no es tan sencillo como podría parecer, pero siguiendo unos simples trucos podemos conseguir que estos boquerones nos queden muy jugosos y a la vez crujientes, sin un exceso innecesario de grasa ni una cobertura pesada. En cuanto a los boquerones, debemos asegurarnos de que sean frescos y de que estén perfectamente limpios, retirando la cabeza y las tripas para conseguir el bocado perfecto.

Receta de boquerones fritos a la andaluza

Los boquerones fritos a la andaluza son pequeños pescados enharinados y fritos en abundante aceite de oliva, lo que garantiza una textura crujiente por fuera y muy jugosa por dentro.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

500 g de boquerones frescos

Sal al gusto

150 g de harina de trigo

Aceite de oliva virgen extra (para freír)

Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer boquerones fritos a la andaluza, paso a paso

Limpia los boquerones: quítales la cabeza, las tripas y la espina central, dejando los filetes unidos por la cola. Lávalos y sécalos bien con papel de cocina. Añade sal al gusto y mezcla con cuidado para que no se rompan. Pasa los boquerones por la harina de trigo. Sacude el exceso de harina para evitar que salten en el aceite. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén amplia a fuego alto. Cuando el aceite esté bien caliente (unos 180 °C), fríe los boquerones por tandas. No sobrecargues la sartén. Fríe durante 1-2 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. No los frías en exceso para que no se resequen. Sácalos y escúrrelos sobre papel absorbente. Sírvelos inmediatamente, acompañados de rodajas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 raciones como tapa o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 18 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirlos recién fritos. Si sobran, guarda en nevera en recipiente hermético máximo 1 día. Para recuperar el crujiente, calienta brevemente en horno precalentado.