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Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Agentes localizaron el cuerpo el 3 de julio y aún no han logrado identificar a la víctima

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Cartel difundido por los Mossos d'Esquadra con una imagen creada con IA de la víctima.
Cartel difundido por los Mossos d'Esquadra con una imagen creada con IA de la víctima. (Mossos d'Esquadra/X)

Los Mossos d’Esquadra han pedido colaboración a la ciudadanía para conseguir identificar quién es la mujer que apareció muerta el pasado 3 de julio en el río Segre (Lleida). El cuerpo de policía catalán ha difundido en sus redes sociales una reconstrucción de la víctima, hecha con inteligencia artificial (IA), para aproximar cómo era la persona en vida.

“Trabajamos para identificar a esta mujer que encontramos muerta en el río Segre, a la altura del puente de los Institutos, en Lleida, el 3 de junio. Hemos creado esta imagen con IA. Si la reconoces, contáctanos”, han expresado en su cuenta de Twitter (ahora X). Los mossos encontraron el cuerpo sin vida de la joven flotando en el río Segre de Lleida, a la altura de la zona de los institutos, el pasado miércoles 3 de junio.

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El cadáver, localizado sobre las 15:50 horas, no mostraba signos de violencia. A la espera de los resultados de la autopsia, los agentes abrieron una investigación para averiguar las causas de la muerte. Una semana después del hallazgo, los mossos no han logrado identificar a la mujer, por lo que piden ayuda a la ciudadanía. Según han informado, la víctima llevaba una camisa rosa, pantalones blancos y zapatillas deportivas de color negro.

Un segundo cadáver en Lleida

El mismo día que localizaron el cadáver de la joven, los mossos encontraron otro cuerpo a las puertas del pantano de Utxesal, en Aitona (Lleida). La policía regional recibió el aviso, en este caso, a las 11:20 horas de la mañana por parte de una empresa de mantenimiento, alertando de que había un cuerpo flotando en el agua.

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El cadáver llevaba días en el agua, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press. Los agentes continúan investigando el caso y esperan poder identificar a la persona, así como si se trata de una muerte natural o de un homicidio.

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