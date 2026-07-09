Un entrenador personal explica los beneficios de caminar por la orilla en la playa a partir de los 50: “La arena húmeda protege más las articulaciones”

Un entrenador personal explica los beneficios de caminar por la orilla en la playa a partir de los 50. (Magnific)

Pocas imágenes representan mejor el verano que un paseo descalzo junto al mar. Caminar por la orilla es uno de los hábitos más populares y una forma sencilla de mantenerse activo. Los expertos destacan que esta práctica no solo contribuye a mejorar la condición física, sino que también puede aportar importantes beneficios para la salud. Sin embargo, no todas las zonas de la playa ofrecen las mismas ventajas y elegir bien por dónde caminar puede marcar la diferencia.

La clave está en la propia superficie. La arena no responde igual en toda la playa y esa diferencia influye directamente en el trabajo que realiza el cuerpo. Mientras que la arena seca obliga a una mayor activación muscular para mantener el equilibrio, la arena húmeda, la franja más cercana al mar, ofrece una base más estable y reduce la inestabilidad articular.

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En una entrevista concedida a Telva, el entrenador personal Álvaro Puche explica que esta diferencia resulta especialmente importante a partir de cierta edad, cuando las articulaciones pueden ser más sensibles a las sobrecargas. Por ello, recomienda priorizar la arena húmeda frente a la seca para caminar. “Es mejor que la persona utilice la arena húmeda respecto a la arena seca para caminar”, afirma.

Pasear por la orilla aumenta el gasto energético

Caminar por la playa implica un esfuerzo físico mayor que hacerlo sobre superficies más estables. La resistencia que ofrece la arena obliga al cuerpo a activar más musculatura en cada paso para mantener la estabilidad, lo que se traduce en un mayor gasto energético. “Estamos hablando de entre un 20 y un 50% de consumo añadido de energía respecto a una caminata en asfalto, césped o tierra”, señala el entrenador personal.

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Dos personas corriendo por la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, ese esfuerzo adicional no debe llevar a pensar que la arena seca es siempre la mejor opción. Aunque proporciona un mayor estímulo metabólico y un mayor gasto calórico, también exige un trabajo constante de estabilización de tobillos, pies, rodillas y caderas. “La arena húmeda no genera tanta inestabilidad a nivel articular, de tobillo, de pie, de rodilla o de cadera como sí lo hace la arena seca”, subraya.

Precisamente, esa inestabilidad puede convertirse en un problema si se prolongan demasiado los paseos sobre arena blanda, especialmente en personas que ya tienen cierta sensibilidad articular. “Si abusamos de caminar por arena blanda, luego habrá que pasar por caja en forma de fascitis plantar, inflamación de la rodilla o un quiste de Baker”, advierte.

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Mejor caminar por intervalos que hacer largas caminatas

Otro de los aspectos importantes es la duración de los paseos. Aunque durante las vacaciones muchas personas aprovechan para caminar durante horas por la playa, el entrenador recomienda empezar de forma progresiva, especialmente si el cuerpo no está acostumbrado a esta superficie. Su propuesta es dividir la actividad en varios bloques cortos: dos o tres intervalos de diez minutos a un ritmo ligero pero exigente, con descansos entre ellos.

Una playa, imagen de archivo. (EFE/María Traspaderne)

“Recomiendo tres bloques de diez minutos a un ritmo que cueste mantener una conversación, un ritmo donde realmente me cueste decir cinco palabras seguidas”, explica. Además, aconseja realizar esta práctica en días alternos durante las primeras jornadas para que pies, tendones y articulaciones puedan adaptarse. “Es mejor que el primer día no nos hinchemos a caminar por la playa porque nuestras articulaciones y nuestros tejidos durante el año no han caminado por la playa”, asegura.

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Caminar descalzo por la orilla también puede aportar beneficios relacionados con el bienestar mental. Según Puche, el contacto con la arena y el entorno natural favorece la desconexión y ayuda a reducir parte del estrés acumulado durante el año. “También nos ayuda mucho a hacer esa conexión con la tierra y esa liberación de la carga alostática que durante el año hemos acumulado. A nivel psicológico y mental, este factor también es muy interesante”, afirma.

Pese a todos sus beneficios, el entrenador recuerda que caminar por la playa no debe sustituir al entrenamiento de fuerza, una práctica especialmente importante con el paso de los años para mantener la masa muscular y la salud ósea. Aun así, puede convertirse en una buena alternativa para mantenerse activo durante el verano cuando el calor o la falta de motivación dificultan seguir con la rutina habitual. “Es una buena opción si nos puede la pereza y el calor, al menos caminemos por la playa”, concluye.

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