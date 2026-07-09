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La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Los miembros de seguridad tuvieron que intervenir para poner fin a la polémica

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El jugador de Marruecos Brahim Diaz (REUTERS/Brian Snyder)
El jugador de Marruecos Brahim Diaz (REUTERS/Brian Snyder)

Brahim Díaz, actual jugador del Real Madrid y figura de la selección de Marruecos, protagonizó un momento singular durante la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final del Mundial 2026, en la que su equipo enfrentará a Francia. Durante las preguntas de los medios, dos de los periodistas presentes se enzarzaron en una discusión para sorpresa del jugador, que miraba la escena atónito.

Mientras Brahim Díaz aguardaba para responder las preguntas de los periodistas, la atención se desvió abruptamente de los temas futbolísticos a una disputa inesperada. Dos reporteros, que se encontraban entre el público acreditado, iniciaron una discusión que rápidamente captó la atención de todos en la sala. Uno de ellos sostenía la mano levantada con la intención de tomar la palabra en la rueda de prensa, pero el otro periodista, que estaba tratando de captar imágenes del futbolista con su cámara, se mostró molesto porque la mano de su colega le impedía tener un buen encuadre para sus fotografías. Esto desencadenó una serie de intercambios verbales que, lejos de resolverse rápidamente, fueron incrementando la tensión y el volumen de la discusión.

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La confrontación, que se extendió por casi un minuto, alteró el ambiente habitual de la rueda de prensa, sorprendiendo tanto a los asistentes como al propio Brahim Díaz. El personal de seguridad del evento intervino al notar que la discusión no solo no cesaba, sino que iba en aumento. Los miembros del equipo de seguridad solicitaron a ambos periodistas que pusieran fin a la disputa y permitieran que la conferencia continuase de manera ordenada. A pesar de la insistencia de los organizadores, ninguno de los dos reporteros parecía dispuesto a ceder, lo que prolongó la situación y generó cierta incomodidad en la sala.

Los jugadores de Marruecos celebrando el pase a cuartos de final del Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)
Los jugadores de Marruecos celebrando el pase a cuartos de final del Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

Finalmente, tras la intervención de la seguridad y algunos llamados a la calma por parte de los encargados de prensa, el conflicto se resolvió y el ambiente volvió a la normalidad. Fue entonces cuando Brahim Díaz, que había seguido todo el episodio con atención e incredulidad, reaccionó con una amplia sonrisa. Visiblemente divertido por la escena que acababa de presenciar, el jugador marroquí aprovechó para bromear y comentó: “Ya se me ha olvidado la pregunta”, provocando risas entre los periodistas que aguardaban su turno para hablar, y distendiendo la tensión que había generado el altercado.

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Marruecos, en busca del pase semifinales

Marruecos afronta el desafío con el objetivo de repetir su destacada actuación en la última edición del torneo, cuando logró llegar hasta las semifinales en Catar. El conjunto marroquí se ha ganado el respeto internacional y vuelve a presentarse en los cuartos de final como uno de los equipos más competitivos del certamen. Marruecos ha sabido construir una identidad basada en la fortaleza defensiva y el aprovechamiento de las oportunidades en ataque.

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3 - ES

Los jugadores marroquíes, que ya han demostrado en el pasado reciente su capacidad para competir al máximo nivel, buscarán nuevamente sorprender a un rival considerado favorito sobre el papel. Para lograrlo, saben que deben mantener la concentración y desplegar su mejor versión durante los 90 minutos, aprovechando cualquier error del adversario. El ganador del encuentro se verá las caras con el ganador del duelo entre España y Bélgica.

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