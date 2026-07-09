Un veintenar de “artefactos arqueológicos” vuelven a Damasco después de 15 años: Francia se convierte en el primer país que repatria piezas tras la guerra civil siria

Un empleado del museo abre una caja que contiene relieves funerarios de Palmira que en su día adornaron las paredes de las tumbas y que datan de los siglos II y III d. C. (AP/Ghaith Alsayed)

Un total de 23 piezas arqueológicas sirias han regresado a Damasco después de permanecer cerca de quince años en Francia. Recordemos que en ese momento acababa de estallar una guerra civil en el país de Oriente Próximo tras unas protestas antigubernamentales en el mes de marzo.

Estos objetos son las primeras antigüedades que se devuelven a Siria por parte de un país extranjero, según ha informado Associated Press (AP). Las piezas, que incluyen objetos romanos de bronce, vestigios bizantinos, arte islámico y un mosaico de la Mezquita de los Omeyas, llegaron a Siria a bordo del avión presidencial de Emmanuel Macron. Por lo que el retorno ha coincidido con la primera visita de un líder occidental desde la caída de Bashar al-Asad a finales de 2024.

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Las autoridades sirias recibieron los objetos en el Museo Nacional de Siria el pasado martes 7 de julio, donde ya se exhiben dos de ellos en una muestra especial. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio, estos artefactos pertenecen a distintos museos de Damasco, Alepo, Latakia y Palmira, y este acto marca el inicio de una nueva etapa de cooperación internacional para la recuperación de patrimonio.

La curadora Nivine Saadeddine ha explicado que la colección devuelta abarca etapas fundamentales de la civilización siria: “Datan desde el noveno milenio a. C. hasta los siglos XIV y XV d. C. Cada objeto representa un capítulo distinto de la historia de Siria”, detalló a Associated Press. Además, entre los objetos se encuentran piezas que alguna vez adornaron espacios emblemáticos como la Mezquita de los Omeyas.

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Ayman Nabou, subdirector general de Antigüedades y Museos y los empleados se reúnen en torno a una antigüedad devuelta por Francia en el Museo Nacional de Damasco, (AP/Ghaith Alsayed)

“Nos golpearon y nos acusaron de ser demasiado indulgentes”

La colección había salido de Siria en 2011 bajo un acuerdo de préstamo para una exposición en el Instituto del Mundo Árabe de París. Poco después, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Siria y Francia, en el contexto de la guerra civil y el aislamiento internacional del régimen de Asad, dejó a las piezas en territorio francés durante más de una década. Según Maamoun Abdulkarim, exdirector general de Antigüedades y Museos de Siria y actual profesor en la Universidad de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), solicitó formalmente la devolución de los objetos en 2014, pero no obtuvo respuesta.

Posteriormente, las autoridades francesas señalaron que no podían comunicarse con representantes del gobierno de Asad debido a las sanciones y el aislamiento internacional. Un gesto que tuvo consecuencias personales para Abdulkarim: “Fuimos interrogados por las fuerzas de seguridad de Bashar al-Asad”, ha detallado para AP. Pero lo peor vino después, cuando “nos golpearon y nos acusaron de ser demasiado indulgentes en la protección de las antigüedades de Siria. De no haber sido por la correspondencia que enviamos al instituto, en la que demostrábamos que habíamos solicitado reiteradamente la devolución de los artefactos, podríamos haber sido encarcelados”, afirma.

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Los empleados del museo desembalan un panel de piedra tallada (AP/Ghaith Alsayed)

El proceso de repatriación, además de atravesar obstáculos diplomáticos, también implicó intentos fallidos de mediación, como el promovido por la oficina de UNESCO en Beirut. El exdirector Abdulkarim recuerda que la situación cambió únicamente cuando Francia, con la mediación de nuevas autoridades tras el derrocamiento de Asad, aceptó regresar los objetos. De esta forma, para Abdulkarim, el gesto francés representa “un mensaje positivo para el futuro” y podría alentar una cooperación internacional más amplia para recuperar el patrimonio sirio disperso.

“Recuperarlos requerirá años de trabajo diplomático”

Antes de este acuerdo hubo otras repatriaciones puntuales: alrededor de 2017, Italia devolvió dos piezas restauradas tras haber sido dañadas por el grupo Estado Islámico, y otros objetos permanecen en Japón bajo acuerdos arqueológicos previos. No obstante, miles de artefactos saqueados durante la guerra continúan dispersos por el mundo. “Recuperarlos requerirá años de trabajo diplomático”, reconoce Abdulkarim.

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Los relieves funerarios de Palmira, que en su día adornaron las paredes de las tumbas y datan de los siglos II y III d. C.(AP/Ghaith Alsayed)

Asimismo, la guerra civil en Siria, que se prolongó por casi catorce años, dejó un saldo devastador sobre el patrimonio cultural nacional. Y es que ciudades antiguas como Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, acabaron gravemente dañadas; al igual que algunos monumentos emblemáticos, como la fortaleza medieval de los cruzados de Crac des Chevaliers, que todavía exhiben daños de los combates. A esto se suma que los militantes del grupo Estado Islámico destruyeron templos y esculturas monumentales, alimentando además un tráfico ilegal de antigüedades que se convirtió en fuente de financiación para grupos armados.

En este contexto, la devolución de las 23 piezas por parte de Francia representa la primera victoria tangible para la campaña siria de recuperación de tesoros culturales. Para Abdulkarim, el regreso de estos objetos no solo cierra un ciclo de guerra e incertidumbre, sino que contribuye a la esperanza de una nueva etapa para el patrimonio y la identidad nacional sirios.

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