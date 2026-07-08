Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 9 de julio: Tasio intenta ayudar desesperadamente a Paula y Pablo da un paso más con Marisol

Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Después de varios días de emociones contenidas, decisiones complicadas y nuevas incertidumbres, Sueños de libertad afronta este jueves un episodio decisivo en el que varias de las tramas que han ido creciendo durante la semana alcanzarán un punto de inflexión. La preocupación por el estado de salud de Paula seguirá ocupando el centro de la historia, mientras que otras relaciones, tanto familiares como sentimentales, se enfrentarán a conversaciones que podrían cambiar su futuro.

Aunque la continuidad de la fábrica de Perfumerías De la Reina en Toledo había permitido recuperar cierta tranquilidad entre los trabajadores, la estabilidad ha durado poco. La buena noticia empresarial quedó rápidamente eclipsada por los problemas personales de varios protagonistas, que han ido acumulándose a medida que avanzaban los capítulos.

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Durante los primeros días de la semana, Tasio ya dejó entrever que atravesaba un momento especialmente complicado. Incapaz de conciliar el sueño, vivió con creciente inquietud todo lo que sucedía a su alrededor mientras la empresa celebraba la permanencia de la fábrica con una fiesta organizada para levantar el ánimo de la plantilla tras semanas de incertidumbre.

Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sin embargo, la celebración no consiguió ocultar las preocupaciones de algunos personajes. Paula comenzó a sufrir dificultades respiratorias, unos síntomas que encendieron todas las alarmas entre sus familiares y personas más cercanas. Al mismo tiempo, Claudia sorprendió con una inesperada iniciativa para acercarse a Miguel, mientras la llegada de una visita imprevista alteró nuevamente el equilibrio de la familia Salazar.

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La tensión aumentó todavía más en la siguiente entrega. Miguel comunicó noticias poco alentadoras sobre el estado de Paula, incrementando la angustia de Tasio, que empezó a asumir la gravedad de la situación. Paralelamente, Eduardo continuó debatiéndose entre revelar o no a Roque la verdad sobre su paternidad, mientras Salva comprobó que organizar la celebración de la fábrica resultaba mucho más complicado de lo que había imaginado.

En el terreno sentimental tampoco faltaron los sobresaltos. Marta cometió un error que deterioró aún más su relación con Fina, mientras Pablo decidió sincerarse con Nieves y le confesó que Marisol estaba embarazada, una revelación destinada a tener importantes consecuencias para todos los implicados.

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Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El episodio del miércoles continuó profundizando en esas mismas historias. Gabriel tomó partido por Begoña y exigió a don Agustín que saliera en su defensa frente a los rumores que siguen rodeando su relación con Eduardo. Mientras tanto, Marta comenzó a asumir que la distancia con Fina podría ser ya demasiado grande como para recomponer la relación.

Nieves, por su parte, intentó convencer a Mabel de que no iniciara una historia con Salva por miedo a que terminara sufriendo. Miguel decidió implicarse todavía más en la búsqueda de una solución para Paula, Claudia volvió a apostar por el amor proponiendo una cita y Pablo empezó a plantearse qué camino seguir junto a Marisol tras conocer el embarazo.

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Episodio 600 del jueves 9 de julio

Con este escenario, el capítulo de este jueves llevará varias de esas historias un paso más allá. La delicada situación de Paula continuará siendo una de las principales preocupaciones. Tasio, decidido a no quedarse de brazos cruzados, hará una importante promesa mientras intenta encontrar la forma de ayudarla en uno de los momentos más difíciles que ha atravesado hasta ahora.

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

También Pablo seguirá avanzando en su relación con Marisol. Después de asumir la noticia del embarazo, dará un nuevo paso proponiéndole algo que podría modificar completamente el rumbo de sus vidas y marcar el futuro de la pareja.

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En el ámbito profesional tampoco desaparecerán los conflictos. Marta reaccionará con un profundo enfado ante una petición formulada por Tasio, un desacuerdo que volverá a tensar el ambiente dentro de la fábrica. Mientras tanto, Salva decidirá romper definitivamente su silencio. Después de semanas mostrándose reservado y evitando explicar su comportamiento, confesará a Mabel cuál ha sido el verdadero motivo que le ha llevado a actuar de esa manera, despejando una incógnita que llevaba tiempo condicionando su relación.

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Otro de los momentos más esperados llegará con el encuentro entre Marta y Fina. Ambas decidirán mantener una conversación definitiva para aclarar el estado de su relación y decidir si todavía existe margen para reconstruir lo que las unía o si, por el contrario, ha llegado el momento de tomar caminos separados.

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Al mismo tiempo, Beatriz volverá a mover ficha. Convencida de que debe alejar a Begoña de Eduardo, pondrá en marcha una nueva estrategia mucho más calculada que las anteriores, iniciando una maniobra que amenaza con abrir un nuevo frente en la historia.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).