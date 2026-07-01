Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 2 de julio: Miguel y Claudia tienen su primera cita y Cloe comunica el futuro de la fábrica

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Los seguidores de Sueños de libertad afrontan una semana decisiva en la ficción diaria de Antena 3. Después del regreso de Fina, la liberación de Nieves y la inesperada muerte de Brossard, la serie continúa desarrollando unas tramas en las que el futuro de La Industrial y los conflictos personales siguen ganando protagonismo.

El lunes arrancó con la familia De la Reina profundamente dividida por el futuro de la fábrica. Mientras Damián seguía decidido a vender La Industrial para hacerse con las instalaciones de Brossard, Tasio intentó convencerle de que aplazara cualquier decisión hasta conocer cuáles serían los planes de Hugo Brossard tras la muerte del empresario francés.

PUBLICIDAD

En paralelo, Miguel reconoció ante Mabel que está enamorado de Claudia, una confesión que le animó a plantearse por primera vez dar un paso adelante con la joven. Al mismo tiempo, los rumores sobre la supuesta relación entre Begoña y Eduardo continuaron extendiéndose por la colonia, obligando a Andrés a posicionarse públicamente para defender a la enfermera.

La jornada también dejó nuevos conflictos. Paula recriminó a Tasio su actitud hacia las mujeres, mientras Mabel se enfrentó a su padre por las críticas que este mantiene hacia Salva. Además, Félix Cifuentes confirmó que el traslado de la producción a Tánger seguía siendo una posibilidad muy presente.

PUBLICIDAD

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, las discrepancias dentro de la familia De la Reina se intensificaron. Marta volvió a cuestionar las decisiones de Tasio respecto al futuro empresarial, obligando a Andrés a intervenir para evitar que el conflicto fuese a más.

Mientras tanto, Salva recurrió a Nieves en busca de ayuda para acercarse a Pablo y demostrarle que puede confiar en él. Miguel, por su parte, reunió el valor suficiente para invitar a Claudia a salir, decidido a dejar atrás las dudas que llevaba semanas arrastrando.

PUBLICIDAD

Las sospechas sobre la muerte de Brossard también comenzaron a ganar protagonismo. Félix Cifuentes insinuó que el fallecimiento del empresario podría haber beneficiado a los De la Reina, aunque Cloe salió rápidamente en defensa de la familia. Además, Fina descubrió que Marta le había ocultado una llamada de Bianca, un secreto que volvió a poner en jaque la confianza entre ambas.

Digna y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El miércoles tampoco dio tregua. Begoña confesó a Beatriz que la situación en su matrimonio se había complicado después de que su marido llegara incluso a cuestionar su papel como madre a raíz de los rumores sobre Eduardo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Andrés trató de recuperar su relación con Valentina, aunque descubrió que la joven estaba valorando seriamente abandonar Toledo. Tasio protagonizó uno de los momentos más sinceros de la semana al pedir perdón a Paula y explicarle parte de su pasado, mientras Fina exigió explicaciones a Marta por haberle ocultado la llamada de Bianca. Paralelamente, Félix continuó investigando la muerte de Brossard, convencido de que aún quedan incógnitas por resolver.

Episodio 595 del jueves 2 de julio

Con este escenario, el capítulo del jueves traerá consigo importantes consecuencias para varios personajes. Julia comenzará a percibir el creciente distanciamiento entre sus padres y decidirá preguntar qué está ocurriendo. Para evitar que la niña conozca la situación a través de terceros, Begoña optará por contarle personalmente el origen de los rumores que la relacionan con Eduardo.

PUBLICIDAD

En otro frente, Salva recibirá un duro revés cuando el banco rechace concederle el préstamo que necesitaba para abrir un nuevo negocio. Su pasado en prisión pesará más que sus planes de futuro y frustrará, al menos de momento, su intención de empezar una nueva etapa profesional. Gabriel tampoco dará un respiro. Decidido a acabar con las habladurías, acudirá a Damián para exigirle que tome medidas contra Eduardo, incrementando todavía más la presión sobre el chófer.

Cloe y Félix en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno sentimental llegará uno de los momentos más esperados. Miguel y Claudia compartirán su primera cita, aunque el carácter tan particular del médico volverá a sorprender a la joven y marcará el desarrollo del encuentro.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el gran giro del episodio llegará en los últimos minutos. Cloe anunciará la decisión definitiva de Hugo Brossard sobre el futuro de La Industrial: la producción permanecerá en Toledo y quedará descartado el traslado a Marruecos. Una resolución que será posible gracias a las gestiones realizadas por Andrés y que supondrá un importante alivio para la familia De la Reina y para los trabajadores de la fábrica, aunque no pondrá fin a todos los conflictos que siguen abiertos en la colonia.