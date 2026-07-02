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Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 3 de julio: Julia se pelea con un compañero del colegio por defender a su madre

La ficción de Antena 3 pone entre la espada y la pared a Begoña mientras su matrimonio se desmorona

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Julia y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Julia y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Esta semana terminará con un episodio especialmente intenso de Sueños de libertad. Después de varios capítulos marcados por la muerte de Brossard, el regreso de Fina, la salida de prisión de Nieves y la incertidumbre sobre el futuro de La Industrial, la ficción diaria de Antena 3 afrontará un viernes en el que las consecuencias de todo lo ocurrido durante los días anteriores terminarán estallando. Los conflictos familiares, las tensiones sentimentales y las decisiones empresariales seguirán marcando el rumbo de los protagonistas.

La semana comenzó con la incertidumbre sobre el futuro de La Industrial. Mientras Damián mantuvo su intención de vender la empresa para adquirir las instalaciones de Brossard, Tasio intentó convencerle de esperar a conocer los planes de Hugo Brossard. En paralelo, Miguel reconoció que estaba enamorado de Claudia y los rumores sobre Begoña y Eduardo continuaron creciendo, obligando a Andrés a salir en su defensa. Además, Félix Cifuentes insistió en que el traslado de la producción a Tánger seguía siendo una posibilidad.

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El martes aumentaron las diferencias dentro de la familia De la Reina por el futuro de la fábrica, mientras Miguel se decidió a invitar a Claudia a salir y Salva buscó el apoyo de Nieves para acercarse a Pablo. Al mismo tiempo, Félix sembró dudas sobre la muerte de Brossard y Fina descubrió que Marta le había ocultado una llamada de Bianca, poniendo a prueba su relación.

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, Begoña confesó a Beatriz que los rumores habían provocado que su marido llegara incluso a cuestionar su papel como madre. Tasio pidió perdón a Paula y le explicó parte de su pasado, mientras Andrés comprobó que Valentina seguía pensando en abandonar Toledo. Además, Marta trató de recuperar la confianza de Fina y Félix continuó investigando la muerte de Brossard.

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Por otro lado, Julia empezó a notar el deterioro de la relación entre sus padres, Salva vio frustrados sus planes tras el rechazo de un préstamo bancario y Gabriel exigió medidas contra Eduardo. Miguel y Claudia disfrutaron de su primera cita y la jornada terminó con una noticia muy esperada: Hugo Brossard decidió mantener la producción en Toledo, descartando el traslado de la fábrica a Marruecos.

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 596 del viernes 3 de julio

Tras todos estos acontecimientos, el episodio del viernes cerrará la semana con varios frentes abiertos. Claudia decidirá marcar definitivamente las distancias con Paula. Aunque comprenderá las dificultades personales que atraviesa la operaria, dejará claro que nunca podrá olvidar lo ocurrido con el marido de Carmen y que, por ese motivo, jamás podrá existir una verdadera amistad entre ambas.

Por otro lado, Mabel acudirá a la esperada comida familiar acompañada por Salva. Lo que inicialmente parecerá un encuentro cargado de tensión dará un giro inesperado cuando Pablo decida rebajar el ambiente e intente acercar posturas con el cantinero. Al mismo tiempo, Eduardo recibirá una noticia especialmente dura de boca de Damián, una comunicación que podría alterar por completo su futuro.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno sentimental, Miguel seguirá intentando averiguar qué siente realmente Claudia, aunque ella continuará sin aclarar sus sentimientos pese al creciente interés que el médico ha mostrado durante toda la semana.

El episodio concluirá con uno de los momentos más impactantes. Los rumores que durante días han perseguido a Begoña terminarán afectando directamente a Julia, que se verá involucrada en una pelea con un compañero del colegio después de salir en defensa de su madre. Un desenlace que evidenciará que los conflictos de los adultos ya han comenzado a tener consecuencias sobre la siguiente generación y que anticipa nuevas complicaciones en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

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