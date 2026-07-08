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España suma y sigue: el FMI prevé que crecerá en 2026 más del doble que la eurozona, un 2,1%

La entidad señala que los resultados son “mejores de lo esperado” y destaca la contribución de la energía renovable

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Imagen de archivo de una moneda de euro de España (EFE/Martin Gerten)
Imagen de archivo de una moneda de euro de España (EFE/Martin Gerten)

Buenas noticias para el PIB español. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a situar a España a la cabeza de la eurozona, siendo este 2026 y el próximo año la economía que mejor evolución registrará entre las principales economías de la Unión Europea. Para este año, el crecimiento será del 2,1% -pro el momento se trata de una expectativa-, un 0,7% menos que el crecimiento registrado en 2025 (2,8%), aunque para 2027 mantiene su pronóstico de expansión en el 1,8%.

El organismo mantiene sus expectativas de crecimiento para España desde su actualización de marzo, donde anticipaba que el ritmo de expansión español será más del doble que el promedio de los Veintiuno. En abril, el ente financiero también señaló la distancia entre España y el resto de economías de la UE, en su informe ‘Perspectiva Económica Mundial’, y se espera que la tendencia se mantenga en su segundo informe, que se publicará en octubre.

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Desde el FMI, han destacado que los resultados de la economía española están siendo “mejores de lo esperado” en el primer trimestre y que algunas medidas de apoyo energético compensaron el impacto negativo del aumento de los precios de la energía, según explicó la subdirectora del Departamento de Investigación de la entidad, Petya Koeva Brooks, durante la rueda de prensa de este miércoles en la que actualizó las previsiones para las principales economías.

La energía renovable, un factor clave para el FMI

La funcionaria del FMI también ha querido destacar en su rueda de prensa que “la alta proporción de energías renovables también ha contribuido a la resiliencia de España”, que espera que la demanda interna siga impulsando el crecimiento de la economía española, aunque ha advertido de que los riesgos para esta perspectiva se inclinan a la baja.

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La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior, según los datos de Contabilidad Nacional trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales de abril.

Las buenas noticias sobre el crecimiento económico se quedan en las fronteras españolas. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a revisar a la baja los pronósticos de la zona euro y algunas de las principales economías, como Alemania y Francia. La entidad ha recortado dos décimas su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona, hasta el 0,9% en 2026, mientras que ha mantenido en el 1,2% la expectativa para 2027.

La rebaja en el crecimiento esperado de la zona euro refleja el debilitamiento estimado en la expansión de sus dos mayores economías. En Alemania ha rebajado al 0,7% en 2026 y al 1% en 2027 el aumento esperado del PIB, recortando una décima la previsión anterior para 2026 y en dos la de 2027. Para Francia contempla un ritmo de crecimiento del 0,6% para 2026, tres décimas por debajo del anticipado en abril, mientras que mantiene en el 0,9% el crecimiento esperado en 2027. De su lado, Italia ha logrado mantener en el 0,5% la previsión de crecimiento para cada uno de los dos ejercicios.

La previsión del FMI para España es ligeramente inferior este año que la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que a principios de junio anticipó una expansión del 2,2% en 2026, pero que para 2027 apunta a un crecimiento del 1,7%, una décima menos que el Fondo. También se sitúa por debajo del pronóstico de la Comisión Europea, que en mayo situó en el 2,4% el crecimiento para España en 2026 y en el 1,9% la de 2027.

También se encuentra por debajo de las previsiones de crecimiento contempladas por el Gobierno español, que en junio mejoró en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB español para este 2026, hasta el 2,6%, y elevó una décima su estimación para 2027, hasta el 2,2%, mientras que para 2028 y para 2029, prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente.

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