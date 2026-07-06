Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Marta y Fina tienen una dura conversación sobre su relación

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La estabilidad que parecía abrirse paso en Sueños de libertad tras conocerse que la fábrica de Perfumerías De la Reina continuará en Toledo dará paso esta semana a una nueva cadena de conflictos personales. La decisión empresarial permitirá a los protagonistas mirar al futuro con algo más de optimismo, pero las relaciones sentimentales, los secretos familiares y varios problemas de salud volverán a poner a prueba a los personajes de la ficción diaria de Antena 3.

Entre el 6 y el 10 de julio, la serie ofrecerá cinco capítulos marcados por celebraciones, confesiones difíciles, tensiones amorosas y la creciente preocupación por el estado de Paula. Además, Begoña seguirá soportando los rumores sobre su cercanía con Eduardo, mientras Beatriz moverá ficha para apartarla definitivamente de él.

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Episodio 597 del lunes 6 de julio

La semana comenzará con Tasio incapaz de descansar. El insomnio se apoderará de él mientras aumenta su inquietud por todo lo que sucede a su alrededor. En paralelo, la dirección de la empresa organizará una fiesta para celebrar la permanencia de la fábrica en Toledo, un acontecimiento que pretende reforzar la unión entre los trabajadores después de semanas de incertidumbre.

Julia y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sin embargo, no todos disfrutarán del ambiente festivo. Claudia sorprenderá a Marta con una petición inesperada, mientras Paula empezará a experimentar dificultades para respirar, unos síntomas que despertarán la preocupación de quienes la rodean.

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En el terreno sentimental, Claudia decidirá dar un paso adelante para acercarse a Miguel. Pero cuando parecía que la familia Salazar comenzaba a recuperar cierta tranquilidad, una visita inesperada alterará por completo el equilibrio alcanzado.

Episodio 598 del martes 7 de julio

Las dudas marcarán el segundo capítulo de la semana. Eduardo tendrá que enfrentarse a una importante decisión: plantearse si ha llegado el momento de revelar a Roque la verdad sobre su paternidad. Mientras tanto, Salva comprobará que organizar la celebración de la fábrica resulta mucho más complicado de lo que imaginaba, sintiéndose completamente desbordado por la responsabilidad.

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Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La situación de Paula también dará un giro cuando Miguel le comunique una noticia poco esperanzadora sobre su estado de salud, incrementando la preocupación de Tasio. Por otro lado, Marta protagonizará un desafortunado error que complicará todavía más su relación con Fina. Además, Pablo terminará confesando a Nieves que Marisol está embarazada, una revelación que tendrá consecuencias inmediatas para todos los implicados.

Episodio 599 del miércoles 8 de julio

El ecuador de la semana estará marcado por varios movimientos decisivos. Gabriel exigirá a don Agustín que salga en defensa de Begoña frente a las críticas y comentarios que continúan rodeándola. Al mismo tiempo, Marta comenzará a temer que la distancia con Fina sea ya demasiado grande y que su relación esté entrando en un punto de difícil retorno.

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Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Nieves intentará intervenir en la vida de Mabel aconsejándole que no inicie una relación con Salva, convencida de que podría acabar sufriendo las consecuencias. En paralelo, Miguel tomará una determinación para intentar ayudar a Paula, mientras Claudia volverá a apostar por el amor proponiéndole una cita. También Pablo deberá decidir qué rumbo quiere dar a su relación con Marisol tras conocer el embarazo.

Episodio 600 del jueves 9 de julio

La situación de Paula continuará ocupando buena parte del capítulo del jueves. Tasio le hará una importante promesa mientras busca la manera de ayudarla en un momento especialmente delicado. Pablo, por su parte, dará un paso más en su historia con Marisol planteándole una propuesta que podría cambiar el futuro de ambos.

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Las tensiones tampoco desaparecerán dentro de la fábrica. Marta reaccionará con enorme enfado ante la petición realizada por Tasio, mientras Salva explicará finalmente a Mabel el verdadero motivo por el que se ha mostrado tan reservado durante las últimas semanas.

Miguel y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Uno de los momentos más esperados llegará cuando Fina y Marta decidan afrontar una conversación definitiva para establecer qué camino seguirá su relación. Mientras tanto, Beatriz pondrá en marcha una nueva maniobra con la intención de separar definitivamente a Begoña de Eduardo, iniciando una estrategia mucho más calculada que las anteriores.

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Episodio 601 del viernes 10 de julio

La semana concluirá con un episodio cargado de emociones. Begoña no podrá evitar sentirse responsable de la ruptura entre Andrés y Valentina, convencida de que su intervención ha influido en el desenlace de la pareja. Por otro lado, Eduardo recibirá una carta enviada por su hermano que removerá recuerdos y sentimientos del pasado.

Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las advertencias también tendrán protagonismo cuando Manuela intente abrirle los ojos a Claudia sobre Miguel, sembrando nuevas dudas en la joven. Marisol decidirá enfrentarse directamente a Nieves para poner fin a las continuas interferencias en su vida, mientras Tasio, cada vez más desesperado por la situación de Paula, acudirá a Gabriel para pedirle ayuda.

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Como broche final a la semana, Cloe sorprenderá a Fina con una propuesta que podría abrir un nuevo horizonte personal y profesional para ella, dejando planteados nuevos interrogantes de cara a los próximos capítulos de Sueños de libertad.