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El rey Felipe y la reina Letizia, padres orgullosos, no se perderán el primer discurso de la infanta Sofía: se unen a la princesa Leonor en Zaragoza

Tras la aparición inesperada de la heredera, los monarcas también estarán presentes en el evento presidido por su hija menor

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Los reyes con la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)
Los reyes con la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)

La familia real protagoniza este miércoles una de las imágenes más significativas del año con motivo de la agenda oficial en solitario de la infanta Sofía en Zaragoza. Los reyes Felipe VI y Letizia, cuya aparición no estaba prevista, han querido acompañar personalmente a su hija menor, según Heraldo de Aragón, en una jornada especialmente simbólica, marcada por un hito en su trayectoria institucional: la pronunciación de su primer discurso oficial.

A ellos se ha sumado, además, la princesa Leonor, cuya presencia no estaba prevista inicialmente y ha supuesto una de las grandes sorpresas de la mañana. La capital aragonesa se ha convertido en el escenario elegido para un acto que supone un nuevo paso en el progresivo papel público que está asumiendo la infanta Sofía.

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La hija menor de los reyes preside por primera vez un acto como presidenta de honor de la iniciativa ‘Docentes Referentes’, impulsada por la Fundación Ibercaja para reconocer proyectos educativos innovadores desarrollados por profesores de distintos puntos de España. La jornada ha comenzado en el Palacio de Cogullada, sede de la fundación, donde se celebraban diferentes actividades previas a la entrega de las ayudas.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en Zaragoza (Europa Press)
La infanta Sofía y la princesa Leonor en Zaragoza (Europa Press)

La sorpresa de la princesa Leonor

Allí, los 25 docentes finalistas participaban en un encuentro centrado en la sostenibilidad aplicada a la educación cuando se produjo un momento completamente inesperado: la llegada de la princesa Leonor. La heredera al trono no figuraba en la agenda oficial difundida por la Casa Real, por lo que su aparición sorprendió tanto a los asistentes como a los medios de comunicación.

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La princesa de Asturias accedió al salón junto a su hermana y ambas saludaron con naturalidad a los participantes antes de incorporarse a la mesa de trabajo para seguir la intervención de la doctora en Ciencias Económicas Sonia Díez. La escena volvió a poner de manifiesto la estrecha relación que mantienen las dos hermanas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el acto
La princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a Zaragoza. (Europa Press)

Los reyes también apoyan a la infanta Sofía

Sin embargo, el momento más esperado de la jornada todavía estaba por llegar. Horas después, los reyes Felipe VI y Letizia tienen previsto incorporarse a los actos para acompañar a sus dos hijas en un acontecimiento con un importante valor institucional: el estreno de la infanta Sofía en un discurso oficial. La presencia de los Reyes convierte esta cita en mucho más que un acto relacionado con la educación. Su asistencia refleja el respaldo absoluto de la Corona a una nueva etapa en la actividad pública de la infanta, que poco a poco va sumando responsabilidades dentro de la agenda institucional.

El debut de Sofía al frente de esta presidencia de honor también supone una clara apuesta por situar la educación entre las prioridades de la institución. El programa ‘Docentes Referentes’ reconoce el trabajo de profesores que impulsan iniciativas innovadoras en las aulas y pretende dar visibilidad a proyectos capaces de transformar el sistema educativo desde la práctica diaria.

La infanta Sofía en Zaragoza (Europa Press)
La infanta Sofía en Zaragoza (Europa Press)

Para la infanta Sofía, esta jornada representa un nuevo escalón dentro de un calendario institucional que ha ido creciendo de forma progresiva durante los últimos años. Aunque hasta ahora había participado habitualmente junto a sus padres y su hermana en numerosos compromisos oficiales, sus apariciones en solitario han comenzado a multiplicarse.

Su primer acto individual tuvo lugar el 13 de diciembre de 2024, cuando presidió la entrega de los premios del concurso de fotografía que lleva su nombre en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Aquella cita marcó el inicio de una nueva etapa en su proyección pública. Un año después protagonizó otro compromiso institucional visitando el Centro de Cría y Adiestramiento de perros guía de la Fundación ONCE.

La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.

La cita de Zaragoza añade ahora un nuevo capítulo a esa evolución. Con Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía reunidos en un mismo acto, la imagen proyectada es la de una familia unida que acompaña a la benjamina de la Casa Real en uno de los momentos más importantes de su trayectoria pública. El respaldo de sus padres y de su hermana mayor cobra un especial significado en un día que quedará marcado por el estreno de la infanta Sofía ante el atril.

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