¿Por qué a Ulises se le llama Odiseo? La explicación detrás del nombre del héroe de ‘La Odisea’

Matt Damon y Zendaya en 'La Odisea'.

Quedan apenas unas semanas para uno de los estrenos más esperados del año. Este 17 de julio llegará a los cines La Odisea, una adaptación del célebre poema de Homero en forma de superproducción. El cineasta Christopher Nolan lo lleva a la pantalla grande —es el primer largometraje de ficción rodado por completo con cámaras IMAX— con Matt Damon en el papel del legendario rey de Ítaca. Sin embargo, el estreno también ha traído una duda que acompaña al personaje desde hace siglos: si el protagonista de La Odisea es Odiseo, ¿por qué en España se lo conoce como Ulises?

En realidad, ambos nombres hacen referencia al mismo personaje. La diferencia no está en la mitología, sino en la lengua. En el poema original de Homero, escrito en griego hacia el siglo VIII a. C., el rey de Ítaca se llama Ὀδυσσεύς (Odysseús). Sin embargo, cuando la cultura romana adoptó parte de la mitología griega, muchos nombres fueron adaptados al latín. Entre ellos Ulixes, origen del actual Ulises en español.

PUBLICIDAD

El filólogo y divulgador especializado en cultura clásica Paco Álvarez recuerda que “Odiseo es el nombre griego y Ulises es el nombre latino”, una adaptación que quedó profundamente arraigada en la tradición literaria española. Según explica en un vídeo publicado en TikTok, ya en 1927 el traductor Luis Segalá y Estalella optó por utilizar Odiseo en su versión de La Odisea, una decisión que posteriormente han seguido otros helenistas.

El origen griego y romano del nombre

Aunque la explicación más extendida sostiene que Ulises es simplemente la adaptación latina del griego Odiseo, el prestigioso helenista británico Martin Litchfield West propuso una interpretación más compleja. En The Making of the Odyssey (2014), el profesor emérito de la Universidad de Oxford sostuvo que el nombre del héroe ya circulaba en la Antigua Grecia bajo múltiples variantes. Mientras Ὀδυσσεύς (Odysseús) fue la forma que terminó imponiéndose en la tradición épica de Homero, en otras regiones del mundo griego eran habituales formas con l, como Οὐλιξεύς (Oulixeús) o Οὐλίξης (Oulíxēs). Según West, el latín Ulixes no derivaría directamente del nombre homérico, sino de esa tradición paralela, lo que explicaría por qué ambas denominaciones convivieron durante siglos y llegaron hasta nuestros días por caminos distintos.

PUBLICIDAD

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

“Podemos sacar una conclusión importante de la divergencia de formas”, escribió en el libro. “Que Odiseo no era una figura conocida únicamente por la épica heroica. Debió de ser famoso en otros tipos de tradiciones, y durante muchos siglos”.

Pese a ello, no todos los expertos están a favor del cambio de nombre en su versión en español. “Igual que decimos Zeus y no Júpiter, Atenea y no Minerva, o Heracles y no Hércules —aunque con este último seguimos alternando ambos nombres—, lo lógico sería decir también Odiseo“, apunta Álvarez. “Ulises es la forma, por así decirlo, patrimonial en español, ya que se usa desde la Edad Media. Pero siguiendo ese símil, ya llevamos un siglo desde que Segallá introdujo el cultismo, así que yo creo que ya es hora de nombrar al personaje Odiseo”, escribió. Precisamente, en Latinoamérica está muy extendido el uso del nombre griego, tal y como Homero lo concibió.

PUBLICIDAD