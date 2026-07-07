Costa Rica

Costa Rica apuesta por el turismo español con simulador de olas y bienestar en Madrid

Una experiencia interactiva y actividades ecológicas en la capital española inspiran a nuevos viajeros a descubrir las playas y el estilo de vida costarricense

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Visitantes experimentan el simulador de olas “Surfeando el Pura Vida” en Madrid, una iniciativa del Instituto Costarricense de Turismo. Crédito: ICT
Visitantes experimentan el simulador de olas “Surfeando el Pura Vida” en Madrid, una iniciativa del Instituto Costarricense de Turismo. Crédito: ICT

En plena ola de calor en la capital española, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) desplegó una innovadora campaña en Madrid que incluyó un simulador de olas y actividades de bienestar, buscando captar la atención de cientos de potenciales viajeros españoles. El objetivo principal de la iniciativa es inspirar a los turistas a experimentar de primera mano el concepto de “Surfeando el Pura Vida” y vincularlo con la experiencia real en las playas costarricenses.

El simulador, ubicado en el corazón de Madrid y desarrollado en colaboración con la empresa Honna Surf, recreó un oleaje programado que permite a los participantes aprender a surfear en un entorno que evoca los paisajes de Costa Rica. Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la ambientación incluyó imágenes de gran formato y descripciones de playas emblemáticas como Hermosa, Cocles y Playa Grande, todas reconocidas como destinos ideales para quienes practican surf.

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El simulador de olas recrea las condiciones ideales para aprender surf, inspirando a los asistentes a viajar a Costa Rica. Crédito: ICT
El simulador de olas recrea las condiciones ideales para aprender surf, inspirando a los asistentes a viajar a Costa Rica. Crédito: ICT

La acción forma parte de una estrategia más amplia del ICT para conectar con viajeros jóvenes y aventureros. Angélica Herra, coordinadora del mercado europeo, explicó: “Queremos que los potenciales turistas españoles vivan la experiencia del Pura Vida antes de viajar. Nuestro propósito es antojarnos a venir a Costa Rica y vivir vivencias transformadoras. Estas novedosas y frescas acciones son importantes porque nos permiten conectar con los jóvenes viajeros europeos, quienes buscan cercanía con la naturaleza, el bienestar, el deporte, la sostenibilidad y vacaciones auténticas”.

La campaña no se limitó al simulador de surf. En espacios aledaños se ofrecieron clases de yoga y presentaciones sobre los principales atractivos turísticos de Costa Rica a clientes de la agencia Huakai, orientada a jóvenes interesados en el turismo activo y los viajes en grupo. El enfoque integral buscó posicionar al país centroamericano como un destino donde el bienestar y la sostenibilidad ocupan un lugar central.

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Participantes disfrutan clases de yoga y bienestar junto al simulador de olas, como parte de la campaña turística. Crédito: ICT
Participantes disfrutan clases de yoga y bienestar junto al simulador de olas, como parte de la campaña turística. Crédito: ICT

Como parte de las alianzas promocionales, el ICT coordinó una jornada de limpieza y reciclaje de playas en Cataluña junto con 15 centros educativos de la comunidad de Tarragona. Más de 500 participantes se sumaron a la iniciativa, que incluyó actividades educativas sobre océanos y especies marinas. Esta acción reforzó el mensaje de sostenibilidad que caracteriza al modelo turístico costarricense.

Durante junio y los primeros días de julio, el ICT también consolidó su presencia en el espacio de bienestar Always Open, un café social y centro deportivo en Madrid impulsado por la creadora de contenido Sara Baceiredo. La colaboración incluyó clases de pilates, atletismo, talleres de alimentación saludable, preparación de bebidas y degustación de café costarricense. De acuerdo con datos compartidos por el Instituto, el contenido generado en redes sociales por esta alianza alcanzó 1,6 millones de impresiones, lo que subraya el impacto digital de la campaña.

España se posiciona actualmente como el cuarto mercado europeo emisor de turistas hacia Costa Rica. Según las proyecciones del ICT, más de 23 000 viajeros españoles y aproximadamente 220,000 turistas europeos visitaron el país centroamericano durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la importancia de fortalecer la presencia en el mercado ibérico.

Actividades educativas sobre océanos y especies marinas complementan la campaña de sostenibilidad en escuelas españolas. Crédito: ICT
Actividades educativas sobre océanos y especies marinas complementan la campaña de sostenibilidad en escuelas españolas. Crédito: ICT

El turismo de bienestar, la sostenibilidad y la oferta de experiencias auténticas forman parte del mensaje que Costa Rica busca transmitir a los españoles. La combinación de actividades recreativas, ambientales y de promoción digital apunta a consolidar el atractivo del país como un destino preferido para quienes buscan naturaleza, deporte y descanso.

La presencia de Costa Rica en Madrid, a través de iniciativas como el simulador de olas y las jornadas de bienestar, representa una apuesta estratégica para mantener la atención del viajero europeo en un contexto de alta competencia internacional. Las acciones del ICT en colaboración con empresas locales y generadores de contenido buscan mantener a Costa Rica en el radar de quienes planifican sus próximas vacaciones, con una propuesta centrada en el contacto con la naturaleza, el deporte y la autenticidad.

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