La ola de calor eleva a niveles "muy altos o extremos" el peligro de incendios en España

Madrid, 6 jul (EFE).- El riesgo de incendios forestales será este lunes extremo en amplias zonas de Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que además advierte del peligro añadido con la formación de tormentas con rayos y poca precipitación.

En Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra habrá zonas puntuales con riesgo extremo, aunque predominará el riesgo alto, mientras que en Castilla y León, Extremadura, Baleares y Andalucía se mantendrá una situación de peligro muy elevado.

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En el caso de Andalucía, el riesgo más extremo se concentrará en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y Almería, mientras que en el resto de la comunidad será muy alto.

En la Comunidad de Madrid y en amplias zonas de Castilla-La Mancha el riesgo previsto por la Aemet es más moderado.

El portavoz de la Agencia de Meteorología, Rubén del Campo, ha avanzado que durante la jornada de hoy "crecerán nubes de evolución de las que podrán caer algunos chubascos aislados", aunque ha advertido de que "lo fundamental será que habrá tormentas, en ocasiones con poca lluvia pero, con rayos".

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Esta situación, ha subrayado, "incrementará el peligro de incendios", especialmente en aquellas zonas donde el riesgo ya es alto, muy alto o extremo. EFE