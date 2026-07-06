España vive el peor día de la segunda ola de calor del año: todas las comunidades en alerta y temperaturas de hasta 42 grados

Un turista se refresca en una fuente en Córdoba, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Rafa Alcaide)

Apenas unos días después de finalizar la primera ola de calor del verano, España se ha introducido de lleno en un nuevo episodio de temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió el domingo del inicio de este periodo meteorológico, que se extenderá por lo menos hasta el miércoles 8 de julio. Este lunes será “el día álgido del periodo”, según el organismo estatal, que ha puesto en aviso a toda España por calor.

En concreto, 15 comunidades autónomas tienen activado el aviso naranja a partir del mediodía: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Canarias, esta última a partir de las 11 horas. Baleares y Murcia, por su parte, se encuentran en aviso amarillo, según las predicciones de la Aemet.

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La ola de calor vuelve a afectar especialmente al norte peninsular, especialmente en el Cantábrico oriental, donde se espera que las máximas alcancen los 37-39 grados durante la jornada del lunes. Las mismas temperaturas podrán alcanzarse en el interior de Galicia, donde localmente podrá llegarse hasta los 41 grados, si bien en esta región tenderán a moderarse gracias a la entrada de un flujo marítimo.

En los valles del Ebro, Tajo y Guadiana y el cuadrante suroeste se espera que el mercurio se mueva entre los 39 y 41 grados de máxima. En concreto, se superarán 40 grados en las zonas de Morena y Condado (Jaén), y en el valle del Guadalquivir en esa misma provincia. También en la depresión central de Tarragona (Cataluña) y en distintos puntos de Extremadura. Los termómetros alcanzarán los 42 grados en Cáceres, Córdoba, Sevilla y Zaragoza.

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Tres días de calor extremo en toda España

(Foto de ARCHIVO) Los termómetros de Sevilla marcan 41 grados. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La ola de calor continuará, al menos, hasta el próximo miércoles 8 de julio, según la predicción de la Aemet. Este lunes, una entrada de aire frío dará lugar a algo de inestabilidad, con cierta nubosidad en el interior peninsular y tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, Cantabria y Álava.

A partir del martes 7, es probable que las temperaturas comiencen su descenso por toda Galicia y el Cantábrico, pero continuarán siendo altas, con valores entre los 36 y los 38 grados en puntos del Miño y en el interior del País Vasco.

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En la mayor parte de la península y Baleares se registrarán valores entre los 36 y 39 grados, alcanzando los 42 en el cuadrante suroccidental. Así, se prevén ascensos adicionales en el tercio este, depresiones del nordeste y en el valle del Ebro, lo que propiciará que se alcancen los 39-42 ºC, e incluso, los 42-44 ºC en el sur de Valencia. En Canarias, los termómetros subirán de forma notable en las islas orientales.

Para el miércoles 8, último día de la ola de calor, es probable que las temperaturas desciendan en el noroeste peninsular, pero que se mantengan sin grandes cambios en el resto de la península y Baleares. Las máximas alcanzarían los 39-42 ºC en el cuadrante suroccidental, meseta sur, valle del Ebro, depresiones del nordeste y en zonas del interior del sureste.

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Con el aviso especial finalizado, se espera que el jueves 9 empiecen a registrarse descensos térmicos en el suroeste peninsular, que se generalizarán por todo el país los días siguientes.