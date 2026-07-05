España abrasada: la nueva ola de calor se intensifica y 14 comunidades superarán los 40 grados

Una viandante intenta protegerse del sol en Córdoba. (EFE/Salas)

La ola de calor que ha arrancado este fin de semana en España tiene en alerta a 14 comunidades autónomas, con temperaturas que llegarán hasta los 42 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que el episodio se extenderá al menos hasta el martes.

Los avisos más graves, de nivel naranja o “peligro importante”, afectan a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, donde los termómetros rondarán o superarán los 40 grados. Otras siete comunidades registran avisos de nivel amarillo o “peligro bajo”: Asturias, Baleares, Castilla y León, Navarra, el País Vasco, La Rioja y Canarias. En el archipiélago, el aviso se limita a Gran Canaria y Fuerteventura, con máximas de 35 grados. La Aemet ha precisado que los valores esperados son “muy poco habituales” para algunas de estas zonas de España y en el suroeste europeo. El organismo recuerda a través de sus redes sociales que las altas temperaturas suponen un riesgo para las personas más vulnerables y para quienes realicen actividades al aire libre en las horas centrales del día.

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La combinación de una dorsal anticiclónica con una dana situada al oeste de la península explica el fenómeno de las altas temperaturas. Esa configuración, junto a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, genera una masa de aire muy seca y muy cálida que se extiende por buena parte del territorio.

En la mayor parte de la península y en Baleares, los cielos se mantendrán despejados o con escasa nubosidad. Solo en zonas de montaña del interior podrían registrarse chubascos aislados por el desarrollo de nubes de evolución.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Noches sin alivio

Así, la mayoría de puntos de la península se moverán entre los 36 y los 39 grados. Los picos más altos se concentrarán en los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, así como en el oeste de Andalucía y en áreas puntuales de Galicia, donde los termómetros podrían tocar los 41 grados. En el tercio norte se esperan ascensos de las máximas, con subidas notables en el alto Ebro y Navarra. En el este de la meseta sur y en la costa occidental gallega, en cambio, los valores bajarán ligeramente.

Las mínimas no ofrecerán descanso. En los litorales mediterráneos, el sudoeste peninsular y el valle del Ebro se superarán los 20 grados, con noches tropicales en amplias zonas del país. Los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir registrarán noches tórridas, con mínimas por encima de los 25 grados.

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La Aemet ha alertado de que el peligro de incendios forestales escala hasta valores muy altos de forma generalizada. Al calor extremo se añaden la posibilidad de tormentas y rachas fuertes a partir del lunes, más el déficit hídrico acumulado en junio. En el Estrecho, el viento de componente este llegará con rachas que podrán superar los 80 kilómetros por hora. En el interior, los vientos serán flojos y variables, con algo más de intensidad en las horas centrales del día.