España

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano

Los avisos de mayor gravedad afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid

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Un turista se refresca en una fuente en Córdoba, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Rafa Alcaide)
Un turista se refresca en una fuente en Córdoba. (EFE/Rafa Alcaide)

La segunda ola de calor del verano llega a España este sábado con nueve comunidades autónomas en alerta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos por altas temperaturas que van del nivel naranja al amarillo, y que este fin de semana anticipan lo que se prevé como el episodio más intenso de julio hasta la fecha. Los avisos de mayor gravedad —nivel naranja, que indica peligro importante— afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. En los tres territorios restantes —Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana— rige el nivel amarillo.

Las provincias más expuestas al calor naranja son Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla en Andalucía; Toledo en Castilla-La Mancha; Girona en Cataluña; Badajoz y Cáceres en Extremadura; y las gallegas A Coruña, Ourense y Pontevedra. En Madrid, los avisos se concentran en la Sierra y en el área metropolitana y la cuenca del Henares.

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La mayor parte de la península superará los 37-39 ℃, con excepción del Cantábrico, los litorales mediterráneos y las zonas de montaña. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el oeste de Andalucía y puntos de Galicia y el Ebro, los termómetros podrán alcanzar los 39-41 ℃.

En Extremadura, los valores rondarán los 40 ℃ en toda la comunidad. En el Valle del Guadalquivir de Jaén, en la comarca de Sierra Morena y en las campiñas cordobesa y sevillana, las máximas se acercarán también a esa cota. El interior de Ourense podría llegar a los 39 ℃, mientras que las Rías Baixas y el suroeste de A Coruña alcanzarán los 37 ℃. En Cataluña, el aviso naranja se focaliza en el Ampurdán, donde las máximas llegarán a los 37 ℃ en el interior.

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El calor no remitirá con la oscuridad en muchas zonas. Las mínimas superarán los 20 ℃ en los litorales mediterráneos y el suroeste —noches tropicales—, y en los valles se prevén noches tórridas por encima de los 25 ℃. Además de la alerta térmica, Cádiz acumula un doble aviso por viento y olas, y A Coruña tiene activada una alerta por oleaje. El viento será en general flojo o puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur. En las costas gallegas habrá intervalos de viento fuerte, y en el Estrecho y Alborán soplará levante moderado con rachas muy fuertes.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Lo que viene a partir del domingo

Este sábado es solo el preludio. La segunda ola de calor del verano se intensificará el domingo y se extenderá al menos hasta el martes. El lunes se perfila como el día más extremo del episodio, con picos de hasta 42 ℃ en valles de Extremadura y Andalucía, y 38 ℃ en Baleares.

Las temperaturas máximas subirán de forma notable en el Cantábrico y Galicia desde el sábado, donde podrán ser especialmente pronunciadas. Las mínimas también ascenderán de forma general en la mitad norte. En Canarias, las máximas irán al alza, con posibilidad de llegar a los 35 ℃ en puntos del sur de Tenerife y Gran Canaria el domingo. La Aemet estima que el episodio podría concluir el miércoles, aunque con “mucha incertidumbre”, ya que la evolución dependerá de la posición definitiva de la DANA.

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