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España se acerca a su segunda ola de calor del verano: avisos en ocho comunidades y termómetros por encima de los 40 grados

El ascenso de las temperaturas será especialmente notable el domingo y se espera que la situación se mantenga hasta mediados de la próxima semana

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Un grupo de personas este martes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. (Alberto Valdés/EFE)
Un grupo de personas este martes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. (Alberto Valdés/EFE)

España está, posiblemente, a las puertas de su segunda ola de calor del verano. Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha alertado de que a partir de este fin de semana se iniciará un ascenso de las temperaturas generalizado, con valores altos tanto diurnos como nocturnos.

“Ya el domingo podrán superarse los 40 a 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y no se bajará de 22 a 24 grados en zonas del Mediterráneo, zona centro y mitad sur, incluso con alguna noche tórrida, que son aquellas en las que no se baja de 25 grados”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

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Estas altas temperaturas, que, además, podrían afectar también a las islas Canarias, se mantendrían hasta al menos mediados de la próxima semana. Todo ello con tiempo muy estable y ausencia de lluvias, a excepción de algún chubasco disperso acompañado de tormenta en zonas de montaña.

Este viernes ya se producirá una subida en los termómetros en la mitad norte tanto en las máximas como en las mínimas. “Se superarán los 34 grados en el sur de Galicia y la meseta norte y los 36 en el nordeste y zona centro”. Además, el mercurio se pondrá por encima de los 36-39 grados en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán. Incluso podrían alcanzarse los 39-41 en zonas bajas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía.

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Una viandante intenta protegerse del sol este jueves en Córdoba. (Salas/EFE)
Una viandante intenta protegerse del sol este jueves en Córdoba. (Salas/EFE)

Las mínimas serán tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos y el sudoeste, pudiendo darse en los valles noches tórridas. Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas amarillas o naranjas en ocho comunidades autónomas. Lo vemos por provincias: en riesgo importante (naranja) se encuentran este viernes Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Badajoz, Cáceres y Pontevedra; en riesgo bajo (amarillo), Huesca, Ávila, León, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña, Ourense y Madrid.

Sin apenas precipitaciones

La Península experimentará un predominio de la estabilidad, con cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil en su parte más oriental.

Además, se espera que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad sur, sin descartar que puedan dar lugar a algún chubasco aislado. En Canarias habrá intervalos nubosos con alguna llovizna en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

Junto a esto, la Aemet ha alertado de que pueden producirse rachas muy fuertes de viento, superiores a los 80 km/h, de levante en el Estrecho.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Suben las temperaturas sobre todo el domingo

El sábado seguirá subiendo ligeramente las temperaturas y este ascenso será más notable el domingo, sobre todo en el tercio norte peninsular. Este día se superarán ya los 35 grados en amplias zonas de Galicia y hasta 40 grados en Ourense. “En Galicia, concretamente, va a ser un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad, porque será un calor bastante generalizado por allí”, ha explicado Del Campo.

De nuevo, se sobrepasarán los 40 a 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con una madrugada que además habrá sido muy calurosa este día. “No se habrá bajado de 25 grados, por ejemplo, en Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla”.

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