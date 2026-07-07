El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a una edad avanzada suele asociarse con perder capacidades físicas, reducir la actividad y adaptar el ritmo de vida a las limitaciones propias del paso del tiempo. Sin embargo, hay personas que demuestran que mantenerse activo puede convertirse en una auténtica filosofía de vida. Es el caso de Bill Kober, un hombre británico de 98 años que sigue sorprendiendo por su fortaleza física: cada día realiza 40 flexiones, ademas de practicar pilates y yoga.

Kober, residente en Suffolk (Inglaterra), se ha convertido en un ejemplo de vitalidad gracias a una rutina diaria basada en el movimiento y la constancia. Su objetivo es continuar haciendo ejercicio cuando cumpla los 100 años: “Quiero estar lo más en forma posible”.

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En una entrevista con la BBC, el británico contó que realiza sus flexiones divididas en dos momentos del día: 20 por la mañana y otras 20 por la tarde. Para él, esta práctica no es una obligación: “Solo en los últimos años me he dado cuenta de que tengo esta capacidad. Lo hago porque puedo y, como dicen, ‘si no la usas, la pierdes’. Y no quiero perder mi capacidad”.

Un hombre de 98 años realiza ejercicios de pilates sobre una colchoneta azul en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque hoy sorprende por su estado físico, Kober reconoce que nunca fue una persona especialmente dedicada a hacer deporte. De hecho, asegura que no siguió durante años una rutina estricta de gimnasio ni de preparación física. Su fortaleza, según explica, está relacionada con una vida marcada por la actividad constante y el trabajo manual.

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Durante su juventud pasó dos años en el ejército y posteriormente trabajó en el sector de la construcción, en una fábrica durante 28 años y, en la última etapa de su vida laboral, como conductor de autobús escolar. “Nunca he entrenado con constancia. Levanté algunas pesas e intenté correr, pero no me gustó mucho”, recordó. Sin embargo, encontró en las flexiones un ejercicio que encajaba con él.

Constancia y actitud positiva

Cuando le preguntan por la técnica necesaria para hacer una buena flexión, Bill responde con humor y naturalidad. “Hay que mantener la espalda recta y los glúteos contraídos”, explica. Incluso añade una curiosa comparación: “Si pusieras un billete entre las nalgas, tendrías que apretarlo tan fuerte que nadie podría quitártelo”.

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Un hombre de 98 años realiza la postura del cuervo de yoga sobre una esterilla en el salón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las flexiones, Kober practica pilates y yoga, disciplinas que le han permitido mejorar su equilibrio, fuerza y movilidad. Uno de sus logros más recientes ha sido conseguir realizar la postura del cuervo, un ejercicio que requiere fuerza en brazos, estabilidad y concentración, y que muchas personas jóvenes encuentran complicado.

La historia de Kober también está marcada por experiencias que han influido en su forma de entender la vida. Nació en el este de Londres y durante la Segunda Guerra Mundial fue evacuado junto a sus hermanos al campo, una etapa que recuerda con especial cariño. “Mirando atrás, fueron los mejores dos años y medio de mi vida. Me enamoré del campo, me convertí en un chico de campo”, narró a la BBC.

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Actualmente, pese a haber superado los 98 años, continúa disfrutando de una vida activa al hacer voluntariado. Casado desde hace más de 75 años y padre de dos hijos, Bill considera que la longevidad tiene varios factores, aunque atribuye una parte importante a la genética. “El secreto de la longevidad es tener buenos genes. Los heredé y, por lo visto, siguen haciendo su trabajo”, afirma.