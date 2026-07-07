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Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

Ambas selecciones solo se podrán ver en una hipotética final que serviría también como Finalissima

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Lionel Scaloni. (REUTERS/Amanda Perobelli)
Lionel Scaloni. (REUTERS/Amanda Perobelli)

España es una de las favoritas a alzar la Copa del Mundo. Sin embargo, en su cuadro del torneo está Francia, con quien se vería en una hipotética semifinal. En el otro lado del cuadro está Argentina, también una de las favoritas y defensora del Mundial. No obstante, tras la eliminación de Brasil, el semifinalista sería una aspirante que lleva tiempo sin saber qué es levantar un título: Inglaterra.

Las cuatro ahora se rigen como las máximas aspirantes, aunque todavía no se descarta una sorpresa por parte de Noruega, Marruecos o Colombia. Eso sí, tras la actuación ayer de España, la delantera de Francia, el momento de forma de Inglaterra y el ímpetu de Argentina, hacen muy difícil que el cuadro no se vea con las máximas favoritas en la última ronda de eliminación.

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Y es que, preguntado por ello, Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, no ha rehuido cuál sería el desenlace ideal del Mundial 2026 para él. “Una final con España la firmo, pero queda un camino larguísimo, nos queda mucho a ambos”, aseguró en la víspera del encuentro ante Egipto.

Y es que el entrenador no pierde de vista a sus rivales. Scaloni considera a la selección de Luis de la Fuente una de las grandes candidatas al título y sabe que ambos equipos solo podrían encontrarse en la final de Nueva York. Un escenario que tendría un aliciente añadido después de que la Finalissima (campeón de Europa y campeón de América) nunca llegara a disputarse.

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“No sabría decir qué es lo que tendría que ser un equipo para ser favorito, pero lo que es evidente es que España en cinco partidos va de menos a más”, afirmó Scaloni. Una mejora que se ve con el paso de las eliminatorias después de que De la Fuente haya dado con la tecla y encontrado su once. “En esta cantidad de partidos no han sido todos regulares”, apuntó sobre España, pero según el seleccionador argentino, este Mundial está siendo mucho más igualado de lo esperado. “El Mundial es complicado, los viajes, el calor, el césped... Hay muchos aspectos que no permiten ver ese favoritismo de alguna selección. No es un Mundial normal”, resumió.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

En su opinión, tampoco ayuda el enorme desgaste con el que muchos futbolistas han llegado a la cita. “Los jugadores que han jugado muchos partidos este año lo están sintiendo y por eso no es el nivel al que estamos acostumbrados”, señaló. Por eso no le sorprende que otras de las grandes selecciones, como Brasil o Alemania, hayan caído antes de tiempo. “Vi el partido a trozos porque estábamos entrenando. Noruega es un muy buen equipo. Si Endrick marca la que tiene con 0-0, no estaríamos hablando de esto”, comentó sobre la victoria vikinga sobre la canarinha.

O que las favoritas estén sufriendo más de lo previsto: "Francia es un rival temible, pero sufrió con Paraguay. España ganó a Portugal, pero también le costó. Ninguna selección ha marcado una diferencia grandísima. Ninguna ha hecho un fútbol total hasta ahora“. Algo que pone en alerta a su equipo. “Brasil quedó eliminado, como nos pudo pasar el otro día a nosotros. Nosotros estamos alerta porque Egipto también es un buen rival”, sentenció.

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