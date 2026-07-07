La lavanda te ayuda a dormir, pero solo funciona si no cometes ninguno de estos tres errores

Foto de una lavanda. (Magnific)

La lavanda es una planta que destaca por sus numerosos rasgos tan característicos. Su intenso aroma, sus llamativas flores de color violeta y su amplia utilización en perfumería, cosmética y jardinería la han convertido en una de las especies más reconocibles del mundo.

Sin embargo, estas no son sus únicas propiedades llamativas. Desde hace años, la lavanda también es conocida por sus efectos relajantes y por su capacidad para favorecer el descanso. De hecho, diversos estudios han analizado su influencia sobre la calidad del sueño, sugiriendo que su aroma podría ayudar a conciliar el sueño más fácilmente y a mejorar el descanso nocturno.

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Joan Calderon, un jardinero que publica contenido en redes sociales, es uno de los expertos que conoce a la perfección sus propiedades. En uno de los últimos vídeos de su cuenta de TikTok (@jardineriacaldero) ha profundizado en este tema. “Si quieres dormir bien por las noches necesitas esta planta”, comienza afirmando.

Los tres errores que no puedes cometer

El primer error tiene que ver con la recolección de las flores. Aunque pueda parecer más atractivo esperar a que la flor se abra por completo, el experto asegura que ese no es el momento ideal para cortarla.

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Lo recomendable es recolectar la espiga cuando el botón floral está a punto de abrirse, ya que en ese momento concentra una mayor cantidad de aceites esenciales, responsables en gran medida de su característico aroma y de sus efectos relajantes.

El segundo fallo habitual se produce durante el secado. Muchas personas colocan los ramos al sol para acelerar el proceso, pero, según Calderón, esto puede reducir la calidad de la planta. En su lugar, aconseja secar las ramas colgadas boca abajo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa, de forma que conserven mejor sus propiedades.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Por último, el jardinero advierte de un error frecuente al preparar infusiones de lavanda. Verter agua recién hervida sobre las flores puede afectar a algunos de sus compuestos aromáticos. Por ello, aconseja dejar reposar el agua alrededor de un minuto después de hervir antes de añadir la lavanda.

De esta manera, explica, se preservan mejor sus características y se obtiene una infusión más adecuada para favorecer la relajación antes de dormir. En cualquier caso, conviene recordar que la lavanda no es un producto milagroso y no sustituye a los tratamientos médicos para los trastornos del sueño.

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Aunque algunas investigaciones apuntan a que su aroma y determinados compuestos pueden contribuir a la relajación, los expertos recomiendan acompañar su uso de hábitos saludables como mantener horarios regulares de descanso, evitar las pantallas antes de acostarse y limitar el consumo de cafeína durante las últimas horas del día.

También es importante recordar que la calidad del sueño desempeña un papel fundamental en el bienestar general del organismo. Dormir las horas necesarias y disfrutar de un descanso reparador se ha relacionado con una mejor salud cardiovascular, un sistema inmunitario más fuerte y un menor riesgo de problemas como la ansiedad o la depresión.

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