España

Andoni Luis Aduriz, chef con dos estrellas Michelin, estrena restaurante en San Sebastián: dentro de un cine de 1914 y con platos desde 16 euros

Lotu, ubicado en el nuevo restaurante del Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián, ofrece una propuesta gastronómica que va desde los desayunos hasta las cenas

Guardar
Google icon
La nueva apertura de Andoni Luis Aduriz en San Sebastián (Instagram / @andoniluisaduriz)
La nueva apertura de Andoni Luis Aduriz en San Sebastián (Instagram / @andoniluisaduriz)

Andoni Luis Aduriz, chef al frente del creativo restaurante Mugaritz, inaugura Lotu, un nuevo proyecto muy diferente a lo que el cocinero vasco desarrolla en su dos estrellas Michelin. Esta nueva apertura forma parte de la oferta gastronómica del recién inaugurado Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián – Curio Collection by Hilton. Un concepto desenfadado que une lo actual con lo clásico y que mira a la gran restauración del siglo XX para reinterpretarla desde una perspectiva contemporánea.

Lotu se encuentra en el interior de un edificio cargado de historia: el antiguo Palacio Bellas Artes, uno de los primeros cines del país inaugurado en 1914 y rehabilitado recientemente para albergar este hotel de cuatro estrellas. El restaurante toma su nombre del euskera, donde ‘lotu’ significaría ‘unir’ o ‘conectar’, y trata de convertir la mesa en un lugar de encuentro gastronómico.

PUBLICIDAD

La propuesta de Lotu se despliega en varios espacios del hotel, que cumplen diversas funciones a lo largo del día. A pie de calle, en el lobby, nos recibe el bar, que abre todos los días de la mañana a la noche, con cócteles, aperitivos y una carta de snacks dulces y salados. El restaurante ocupa lo que fue el palco del antiguo teatro, un comedor íntimo en la planta M. El desayuno también tiene hueco en la propuesta, con un obrador propio que se sitúa en la misma cocina del restaurante.

Restaurante Lotu, en el interior del Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián
Restaurante Lotu, en el interior del Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián

Con este nuevo proyecto, Aduriz pretende traer de vuelta la esencia de aquellos locales que, durante décadas, reunieron entre sus paredes a intelectuales, artistas y cineastas. Lo consiguen a través de una carta en la que conviven grandes clásicos internacionales, referencias de la cocina vasca y platos de corte más informal. Un giro de guion absoluto para Aduriz; si el restaurante de Rentería ha llevado la investigación y la vanguardia por bandera, esta nueva apertura apuesta por una cocina reconocible y emocional, capaz de despertar nostalgia entre quienes se sientan a la mesa.

PUBLICIDAD

Desde esa memoria, Andoni Luis Aduriz rememora clásicos universales, como los canelones que cenaba Truman Capote en Sardi’s (22 €), o el lenguado del doctor Marañón en Azaldegui (130 €/kg), y también otros como el paté en croûte con encurtidos y mostaza al champán o el solomillo Wellington de The Palmer House (24 €). Junto a ellos conviven platos más desenfadados, como la doble smashburger de ternera (16 €) o el sándwich de pastrami en pan de masa madre (16 €).

El producto vasco aparece en elaboraciones como el txangurro a la donostiarra en costra de pan con espuma de pil-pil (25 €). Todo ello convive en armonía, en un restaurante en el que una burger con queso y un solomillo Wellington podían compartir mesa. Aquí, el lujo está en poder elegir.

Un obrador propio y desayunos de autor

Otra de las grandes novedades que trae Lotu tiene que ver con el desayuno. Y es que, por primera vez en la historia del grupo, el hotel cuenta con un obrador propio, situado en la misma cocina del restaurante, donde cada mañana se elaboran los panes y la bollería que llegan recién hechos a la mesa.

Es el corazón de los desayunos, abiertos bajo reserva también a clientes no alojados. Desde primera hora de la mañana, se sirve una selección de bollería y panes artesanos acompañados de mantequilla, mermeladas, miel y AOVE. A ello se suma café o té y un plato a elegir de la carta, desde el pancake japonés con crema de mascarpone y fruta fresca o los huevos benedictinos en tres versiones distintas a elegir, hasta el egg sandwich de brioche con huevo revuelto, queso cheddar y mantequilla trufada. El precio del desayuno es de 35 euros.

Temas Relacionados

País VascoChefs EspañaChefsRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”

El británico atribuye su vitalidad a una vida marcada por la actividad constante, el trabajo físico y una actitud positiva ante el paso del tiempo

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”

Feijóo califica de “cáncer” el aumento del absentismo laboral y defiende que quienes estén de baja laboral cobren por debajo de su sueldo

Para el líder popular, una parte del problema tiene una explicación directa en que “si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”

Feijóo califica de “cáncer” el aumento del absentismo laboral y defiende que quienes estén de baja laboral cobren por debajo de su sueldo

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores con Nerea Garmendia, Leo Rivera y Canco Rodríguez a la cantante Karina

Los cuatro famosos acompañarán a los concursantes desde este martes 7 de julio y hasta el jueves 9

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores con Nerea Garmendia, Leo Rivera y Canco Rodríguez a la cantante Karina

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Alida tiene aprobada desde noviembre la eutanasia, tal y como cuenta su madre en redes sociales, pero ha decidido aplazarla para tratar de cumplir una lista de deseos antes de la muerte digna

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El alto tribunal cierra la puerta a computar la ‘mili femenina’ franquista como cotización para la pensión del SOVI, aunque sí la admite para la jubilación anticipada

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales