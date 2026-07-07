Andoni Luis Aduriz, chef con dos estrellas Michelin, estrena restaurante en San Sebastián: dentro de un cine de 1914 y con platos desde 16 euros

La nueva apertura de Andoni Luis Aduriz en San Sebastián (Instagram / @andoniluisaduriz)

Andoni Luis Aduriz, chef al frente del creativo restaurante Mugaritz, inaugura Lotu, un nuevo proyecto muy diferente a lo que el cocinero vasco desarrolla en su dos estrellas Michelin. Esta nueva apertura forma parte de la oferta gastronómica del recién inaugurado Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián – Curio Collection by Hilton. Un concepto desenfadado que une lo actual con lo clásico y que mira a la gran restauración del siglo XX para reinterpretarla desde una perspectiva contemporánea.

Lotu se encuentra en el interior de un edificio cargado de historia: el antiguo Palacio Bellas Artes, uno de los primeros cines del país inaugurado en 1914 y rehabilitado recientemente para albergar este hotel de cuatro estrellas. El restaurante toma su nombre del euskera, donde ‘lotu’ significaría ‘unir’ o ‘conectar’, y trata de convertir la mesa en un lugar de encuentro gastronómico.

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La propuesta de Lotu se despliega en varios espacios del hotel, que cumplen diversas funciones a lo largo del día. A pie de calle, en el lobby, nos recibe el bar, que abre todos los días de la mañana a la noche, con cócteles, aperitivos y una carta de snacks dulces y salados. El restaurante ocupa lo que fue el palco del antiguo teatro, un comedor íntimo en la planta M. El desayuno también tiene hueco en la propuesta, con un obrador propio que se sitúa en la misma cocina del restaurante.

Restaurante Lotu, en el interior del Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián

Con este nuevo proyecto, Aduriz pretende traer de vuelta la esencia de aquellos locales que, durante décadas, reunieron entre sus paredes a intelectuales, artistas y cineastas. Lo consiguen a través de una carta en la que conviven grandes clásicos internacionales, referencias de la cocina vasca y platos de corte más informal. Un giro de guion absoluto para Aduriz; si el restaurante de Rentería ha llevado la investigación y la vanguardia por bandera, esta nueva apertura apuesta por una cocina reconocible y emocional, capaz de despertar nostalgia entre quienes se sientan a la mesa.

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Desde esa memoria, Andoni Luis Aduriz rememora clásicos universales, como los canelones que cenaba Truman Capote en Sardi’s (22 €), o el lenguado del doctor Marañón en Azaldegui (130 €/kg), y también otros como el paté en croûte con encurtidos y mostaza al champán o el solomillo Wellington de The Palmer House (24 €). Junto a ellos conviven platos más desenfadados, como la doble smashburger de ternera (16 €) o el sándwich de pastrami en pan de masa madre (16 €).

El producto vasco aparece en elaboraciones como el txangurro a la donostiarra en costra de pan con espuma de pil-pil (25 €). Todo ello convive en armonía, en un restaurante en el que una burger con queso y un solomillo Wellington podían compartir mesa. Aquí, el lujo está en poder elegir.

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Un obrador propio y desayunos de autor

Otra de las grandes novedades que trae Lotu tiene que ver con el desayuno. Y es que, por primera vez en la historia del grupo, el hotel cuenta con un obrador propio, situado en la misma cocina del restaurante, donde cada mañana se elaboran los panes y la bollería que llegan recién hechos a la mesa.

Es el corazón de los desayunos, abiertos bajo reserva también a clientes no alojados. Desde primera hora de la mañana, se sirve una selección de bollería y panes artesanos acompañados de mantequilla, mermeladas, miel y AOVE. A ello se suma café o té y un plato a elegir de la carta, desde el pancake japonés con crema de mascarpone y fruta fresca o los huevos benedictinos en tres versiones distintas a elegir, hasta el egg sandwich de brioche con huevo revuelto, queso cheddar y mantequilla trufada. El precio del desayuno es de 35 euros.

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