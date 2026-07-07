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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores con Nerea Garmendia, Leo Rivera y Canco Rodríguez a la cantante Karina

Los cuatro famosos acompañarán a los concursantes desde este martes 7 de julio y hasta el jueves 9

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Canco Rodríguez y Karina, en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Canco Rodríguez y Karina, en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra estrena este martes una nueva tanda de invitados en Antena 3 con Nerea Garmendia, Leo Rivera, Karina y Canco Rodríguez, cuatro rostros que acompañarán a los concursantes hasta el jueves en plena transición a ‘AlaZ’, la ronda final que ha sustituido al histórico rosco y que mantiene intacta la importancia de los famosos para sumar segundos antes del desenlace.

Las entregas previstas entre el 7 y el 9 de junio repartirán a los cuatro invitados entre los equipos azul y naranja. Su cometido será el habitual: ayudar a acumular tiempo para la prueba decisiva en un ciclo de tres programas, aunque ahora ese margen de Pasapalabra se aplicará sobre ‘AlaZ’ y no sobre el rosco.

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El cambio de mecánica y estilo visual llega después de que el rosco se despidiera el viernes 19 de junio. Desde entonces, el concurso que presenta Roberto Leal ha rebautizado su ronda final, pero ha conservado el peso estratégico de los invitados en cada tarde.

Quién es Nerea Garmendia

Nerea Garmendia, en imagen de archivo (Europa Press)
Nerea Garmendia, en imagen de archivo (Europa Press)

Una de las nuevas invitadas de Pasapalabra es Nerea Garmendia. La actriz y modelo vasca tiene 46 años y nació en Beasáin, Guipúzcoa, el 29 de octubre de 1979, y participa estos días en el concurso. La intérprete supo a los 16 años que quería dedicarse a la actuación. Tras estudiar en el colegio La Salle, se trasladó a Madrid para formarse en la escuela de Arte Dramático Cristina Rota y en La Barraca de Alicia Hermida.

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Su carrera televisiva incluye títulos como Vaya Semanita, La noche con Fuentes... y cía y Los Hombres de Paco, la serie que le dio el mayor salto mediático. También ha trabajado en Allí Abajo y ha seguido vinculada al cine con proyectos como Mesa para 3. En el terreno personal, Garmendia desveló a principios de 2022 que padece hipoacusia neurosensorial bilateral, una disfunción auditiva que le obliga a usar audífonos.

Karina en ‘Pasapalabra’

Karina relata su complicada operación en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Karina en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

La segunda invitada es Karina, nombre artístico de María Isabel Llaudés Santiago. Nació en Jaén el 4 de diciembre de 1946, se trasladó muy joven a Madrid con su familia y empezó a interesarse por la música a través de concursos de radio. Su debut televisivo llegó en Escala en Hi‑Fi de TVE a principios de los años 60. A partir de ahí inició su carrera discográfica y encadenó una serie de canciones que marcaron su popularidad, como Las flechas del amor.

En 1966 fue reconocida como “Mejor Cantante Yeyé”. Cinco años después, en 1971, representó a España en el Festival de Eurovisión con En un mundo nuevo y logró el segundo puesto, un resultado que amplió su proyección internacional y dio pie a una película protagonizada por ella. En 2003 regresó a la televisión al ganar un concurso musical dedicado a artistas veteranos, y en 2023 participó en GH VIP.

Quién es Leo Rivera

Leandro Rivera, en imagen de archivo (Europa Press)
Leandro Rivera, en imagen de archivo (Europa Press)

Otro perfil de esta rotación de Pasapalabra es Leandro Rivera, conocido como Leo Rivera, un actor presente en la pequeña pantalla desde principios de los 2000. Se dio a conocer en series como El pantano, Un paso adelante, El comisario y 7 vidas. Rivera también ha trabajado en cine, televisión y teatro. Pedro Almodóvar contó con él para Volver, y sobre el escenario ha participado en Mamma mia!, Avenue Q, Marta tiene un marcapasos, Hoy no me puedo levantar y La ratonera de Agatha Christie.

Natural de Talavera de la Reina, en Toledo, se trasladó a Madrid para estudiar Teatro Musical en Memory y después amplió su formación en Nueva York, en Black Nexxus Studio. Actualmente tiene 44 años y sigue compaginando distintos proyectos como intérprete. El dato personal más conocido es su relación con la actriz María Castro, surgida durante un rodaje en 2010 y concluida en 2014 tras cuatro años de convivencia sentimental.

Canco Rodríguez en ‘Pasapalabra’

Entrevistamos al dúo de hermanos Colate y Samantha Vallejo-Nágera junto a Canco Rodríguez, que participa junto a Eduardo Casanova en ‘DecoMasters’

El último nombre de la semana en Pasapalabra es Canco Rodríguez, actor malagueño nacido en 1977. Antes de decantarse por la interpretación empezó a estudiar Periodismo, aunque terminó formándose en Arte Dramático y se mudó a Madrid para continuar su preparación y abrirse paso en la profesión.

Sus primeros trabajos fueron papeles secundarios y episódicos en Manolo y Benito Corporeision, La Fiesta, Los Serrano y Hospital Central. Su gran salto llegó en 2005 con Aída, donde su personaje de Barajas pasó de ser amigo de Luisma a convertirse en uno de los protagonistas de las últimas temporadas Desde entonces ha seguido trabajando en cine, televisión, teatro y programas como DecoMasters o Maestros de la costura Celebrity.

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