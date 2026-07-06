Manuel Turizo habla en ‘La Revuelta’ sobre su relación con el móvil y hace una promesa con Broncano para el Mundial: “Ese día no somos amigos”

Manuel Turizo ha visitado La Revuelta y contó cómo logró reducir el uso diario del móvil (La Revuelta)

Manuel Turizo ha regresado a ‘La Revuelta’ con una doble carta de presentación, ya que ha rebajado su uso diario del móvil desde un récord de 11 horas hasta seis horas y media, y ha sellado con David Broncano una promesa para una posible final del Mundial entre España y Colombia.

El cantante colombiano ha contado que llegó a registrar una media de 11 horas diarias de pantalla, con picos de hasta 17 horas, una marca que el programa presentó entonces como récord absoluto. Un año y medio después, ese tiempo ha bajado a seis horas y media.

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La visita del artista se ha producido un año después de su anterior paso por el espacio y ha servido también para presentar “LA GUARACHA”, su nueva canción junto al chileno Martinwhite. La conversación ha derivado además hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con las selecciones de España y Colombia todavía en liza.

Adicción al móvil y nuevo hábito

Turizo ha reconocido en antena que su relación con el teléfono era excesiva. “Tenemos un puto vicio. Estamos en cualquier lado y lo miramos”, ha dicho el colombiano, que también ha defendido un cambio de hábitos: “Si estás en un lugar, comparte, habla”.

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El dato sobre el teléfono ya había dejado uno de los momentos más recordados de sus entrevistas con Broncano. En aquella primera revisión del dispositivo, aparecieron esas 11 horas de media al día, una cifra que el propio cantante consideró preocupante.

En esta ocasión, el artista ha precisado que sigue recurriendo al móvil en momentos muy concretos de intimidad doméstica. “Si estoy tirado en casa o estoy cagando, sí lo uso. No hay cagada más aburrida que mirando a la pared”, ha afirmado.

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Manuel Turizo resaltó en La Revuelta la importancia de compartir y conversar más allá del teléfono (La Revuelta)

Turizo ha sido en varias ocasiones el artista latino más escuchado en las radios españolas en los últimos años, y dos de sus mayores éxitos, “La bachata” y “El merengue”, acumulan 2.000 millones y casi 1.000 millones de reproducciones, respectivamente.

El paso por el programa ha incluido la aparición sorpresa de Martinwhite, el artista chileno con el que firma “LA GUARACHA”. La canción parte de la idea de usar como título un tercer género musical tras la bachata y el merengue.

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La pieza se apoya en la guaracha, un estilo de música electrónica nacido en Colombia que ha ganado mucha popularidad en Chile. En la explicación ofrecida en el programa, esa conexión se entiende por su similitud con el RKT argentino, “con la percusión echada p’atrás, para que dé una sensación de baile más sabrosa”.

Promesa para una final España-Colombia

La entrevista también ha girado hacia el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La entrevista de Turizo se ha emitido tras la eliminación de Portugal a manos de España en octavos de final, coincidiendo con una fase decisiva también para la selección colombiana.

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Cuando Broncano le ha preguntado hasta dónde podía llegar Colombia, el cantante ha evitado hacer pronósticos. “No tengo ni idea”, ha respondido, antes de que la conversación avanzara hacia un posible cruce entre ambos países en el camino hacia el título.

Entrevista a Edurne y Manuel Turizo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

Ahí ha aparecido el pacto más llamativo de la noche. “Ese día no somos amigos”, ha advertido Turizo sobre un eventual enfrentamiento entre España y Colombia, una idea que se plantea incluso para una hipotética final si ambos equipos superan sus respectivas rondas.

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Los dos han acordado que irían juntos al estadio si sus selecciones alcanzan la final, fijada en Nueva York. Turizo ha prometido pagar los billetes de avión a Broncano, pero con una exigencia expresa: “Eso sí, se tiene que poner la camiseta de Colombia”.

El presentador ha bromeado con que ese gesto podría acarrearle problemas por su condición de funcionario público. El acuerdo, en cualquier caso, ha quedado cerrado entre risas con una última formulación del cantante: “Te invito”.

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