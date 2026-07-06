España

ONCE: Comprueba los frutos del Cupón Diario del 6 de julio

Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este lunes

Guardar
Google icon
Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, de lunes a jueves (Infobae)
Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, de lunes a jueves (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del Cupón Diariode la Once de este 6 de julio, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: lunes, 6 de julio de 2026

Número: 69233

Serie: 046

De lunes a jueves se efectúa un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se dan a conocer a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en tiempo real o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

PUBLICIDAD

Este es el plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Cupón Diario: paso a paso cómo se gana

Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, selecciona el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes seleccionar una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendios en España, en directo | El incendio en Sentmenat (Barcelona) tuvo su origen en una excavadora que se incendió en el campo por causas todavía desconocidas

Más de 43.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego este 2026 en España

Incendios en España, en directo | El incendio en Sentmenat (Barcelona) tuvo su origen en una excavadora que se incendió en el campo por causas todavía desconocidas

Vídeo resumen del partido del Mundial 2026 entre Portugal y España: La Roja logra pasar a cuartos en el tiempo de descuento

Mikel Merino marcó pasado el minuto 90 el tanto que decidió el cruce y dio a España el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Vídeo resumen del partido del Mundial 2026 entre Portugal y España: La Roja logra pasar a cuartos en el tiempo de descuento

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026

El centrocampista lidera a España con una gran actuación y es reconocido como el mejor jugador del encuentro

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026

La historia de amor de Mikel Merino y Lola Liberal: de iniciar su relación en 2019 a formar una familia en Londres

El mediocampista del Arsenal vive su mejor momento deportivo y personal tras el nacimiento de su hijo Marco y su papel decisivo con España

La historia de amor de Mikel Merino y Lola Liberal: de iniciar su relación en 2019 a formar una familia en Londres

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

El rival saldrá del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, que arranca este lunes a las 02:00 horas

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

ECONOMÍA

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

DEPORTES

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Vídeo resumen del partido del Mundial 2026 entre Portugal y España: La Roja logra pasar a cuartos en el tiempo de descuento