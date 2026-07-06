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Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026

El centrocampista lidera a España con una gran actuación y es reconocido como el mejor jugador del encuentro

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Rodri ante Portugal REUTERS/Hannah Mckay
Rodri ante Portugal REUTERS/Hannah Mckay

Rodri es elegido como el mejor jugador del partido en los octavos de final del Mundial 2026 contra Portugal. El centrocampista ha sido la batuta que ha guiado a la selección española en un encuentro muy complicado que se ha decidido en el minuto 90 con un gol de Mikel Merino.

El capitán español ha sido capaz de cortar contras de Portugal muy importantes que podrían haber hecho mucho daño a la selección. Sin embargo, su solidez ha permitido dirigir un equipo al que le ha costado meter el balón en la portería, pero a la vez ha jugado un partido muy exigente.

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“Es importante crecer en el torneo”, ha dicho el jugador al terminar el partido. Y es que la selección lo está haciendo paso a paso, rival a rival. El pase a cuartos de final supone disputar esta fase por primera vez después de 16 años y España no quiere desaprovecharlo.

El capitán de la selección española ha disputado los 90 minutos, ha recuperado siete veces el balón y ha ganado cuatro duelos terrestres, además de crear una ocasión de gol, entre otras muchas acciones.

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Una victoria ‘in extremis’ gracias a Mikel Merino

España y Portugal se veían las caras en Dallas por un puesto en cuartos. Una final anticipada que se presenta como uno de los mejores duelos de los octavos del Mundial 2026. Dos onces reconocibles que buscaban continuar con el sueño de llevarse el trofeo el 19 de julio.

Todo parecía indicar que España jugaría la prórroga ante Portugal, pero Mikel Merino ha sido el héroe que la ha evitado. Salió en el 85′ y en el 90′, antes del tiempo añadido, marcó el tanto con asistencia de Ferrán Torres.

Spain's Mikel Merino celebrates scoring their first goal with Fabian Ruiz and Pedro Porro REUTERS/Issei Kato
Spain's Mikel Merino celebrates scoring their first goal with Fabian Ruiz and Pedro Porro REUTERS/Issei Kato

La constancia de los jugadores, incluido Rodri, ha sido fundamental para certificar esta victoria. Con paciencia movieron el balón buscando huecos sin éxito, hasta que Ferrán lo encontró para que Merino se quedara solo ante Diogo Costa.

Tras 90 minutos sin goles, ha tenido que ser en el descuento cuando La Roja pusiera la guinda al pastel en una segunda parte magnífica de España y pasar a la siguiente ronda del torneo.

Estados Unidos o Bélgica, próximo rival

España ya ha alcanzado los cuartos del Mundial de 2026 tras imponerse por 0-1 a Portugal y jugará su siguiente partido el viernes 10 de julio a las 21:00, hora peninsular española, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con el billete a semifinales en juego.

El rival de la selección de Luis de la Fuente saldrá del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que comienza este lunes a las 02:00, hora peninsular, en el Lumen Field de Seattle.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

En el bloque español, uno de los datos más destacados del torneo lo ha firmado Unai Simón. El portero estableció ante Austria un nuevo récord de minutos sin encajar en la historia del Mundial con 517 minutos, por encima de la marca del italiano Walter Zenga en 1990.

En ataque, el máximo goleador del equipo es Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos en el campeonato. Dos de ellos llegaron precisamente en la victoria frente a Austria.

Si España supera los cuartos de final, jugará las semifinales el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas. Allí se mediría al vencedor del cruce entre Francia y Marruecos, programado para el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

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