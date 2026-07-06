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La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Messi se verá las caras en una hipotética semifinal con Haaland y una posible final contra España o Francia

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Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo. (REUTERS/Hannah Mckay)
Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo. (REUTERS/Hannah Mckay)

El cambio ya está aquí. La nueva generación ha dado un portazo sobre la mesa. Primero Erling Haaland eliminando a Neymar Jr. Después Lamine Yamal hizo lo propio con Cristiano Ronaldo. España y Noruega son selecciones de cuartos de final del Mundial 2026. Es decir, están entre las ocho mejores del mundo.

Solo falta un superviviente: Lionel Messi. El astro argentino se verá las caras contra Egipto por un hueco en la siguiente ronda. Junto con el delantero noruego, pelea el pichichi de este Mundial. A esa carrera se une Kylian Mbappé, otro de los futbolistas llamados a coronar la siguiente generación y protagonizar los duelos en LaLiga contra el FC Barcelona.

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Y es que, Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los tres pilares por lo que ahora pasa el fútbol. Los ‘nuevos’ Messi, Cristiano y Neymar Jr. que ahora quiere desbancar a las leyendas y proseguir su propio camino. Dos de ellos lo hacen con goles en esta Copa del Mundo. El otro generando peligro cada vez que toca el balón, ya sea a base de centros, regates, cambios de ritmo o disparos.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Haaland, el robot noruego que acaba con la samba brasileña

El 9 de Noruega no necesitó más que dos zarpazos para clasificar a su selección. No partían como favoritas. Pero los primeros minutos fueron una declaración de intenciones de que no se iban a rendir. Un gol anulado y un penalti parado dieron la sorpresa en la primera parte. En la segunda, varias intervenciones de Nyland, un cabezado y un disparo cruzado de Haaland ’ terminaron por frustrar el sueño de la canarinha.

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Neymar Jr. maquilló el resultado con un penalti en el tiempo de descuento, pero no hubo tiempo para más. Las lágrimas del 10 brotaron nada más saber que era el final. Era su último Mundial y también lo sabía.

Neymar Jr llorando tras caer eliminado. (AP Foto/Adam Hunger)
Neymar Jr llorando tras caer eliminado. (AP Foto/Adam Hunger)

Lamine Yamal, el último en llegar

Tras un consolidado Mbappé aparece la revolución de Lamine Yamal. El futbolista español dio la campanada tras debutar con 15 años. Desde entonces, ha pulverizado los récords (jugador más joven en la Champions, jugador más joven en debutar en LaLiga, en marcar en LaLiga, en la historia en ganar tres veces el premio a “Jugador del Mes”, etc...).

Ahora, el extremo ha conseguido eliminar a la Portugal de Cristiano. Lo hizo en el descuento. Nada más sacar el cuarto árbitro el cartelón. Un pase magistral de Ferrán Torres dejaba solo a Mikel Merino frente a Diogo Costa. En balón al fondo de la red y prácticamente sin tiempo para reaccionar, España certificaba su pase a cuartos.

El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. (Reuters/Maria Lysaker)
El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. (Reuters/Maria Lysaker)

Messi, el último en caer

A esta lista de leyendas solo falta uno por caer: Lionel Messi. El 10 argentino querrá ser importante, como lo viene siendo en el presente Mundial, en el pase a cuartos de su selección frente a Egipto. Parten como favoritos en su cuadro para llegar a la final después de la eliminación de Brasil. Sin embargo, se podrá ver las caras con la Noruega de Haaland si los ‘vikingos’ vencen contra Inglaterra.

Por su parte, Lamine Yamal y Kylian Mbappé podrían enfrentarse si logran vencer en cuartos. Además si España y Argentina llegan a la final, podría darse el duelo del sucesor: Messi vs Lamine Yamal.

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