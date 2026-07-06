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Vídeo resumen del partido del Mundial 2026 entre Portugal y España: La Roja logra pasar a cuartos en el tiempo de descuento

Mikel Merino marcó pasado el minuto 90 el tanto que decidió el cruce y dio a España el pase a cuartos de final del Mundial 2026

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Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

España ha alcanzado los cuartos del Mundial 2026 tras imponerse a Portugal con un gol de Mikel Merino en el descuento, un desenlace que confirmó el dominio que el equipo de Luis de la Fuente había sostenido durante la segunda parte y evitó una prórroga que ya parecía instalada en Dallas.

El tanto llegó después de que el árbitro añadiera seis minutos y apenas un minuto más tarde de ese tiempo extra. La selección española cerró así una victoria mínima ante un rival que resistió durante todo el partido y que todavía buscó el empate antes del pitido final.

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Luis de la Fuente repitió el once con el que España había superado a Austria, una decisión con la que mantuvo la estructura que, de acuerdo con el medio, había devuelto al equipo su mejor versión tras una fase de grupos de ajustes. El seleccionador apostó por dar continuidad a una fórmula que llegaba afinada justo cuando el torneo entraba en las eliminatorias.

El arranque confirmó esa intención. España generó la primera ocasión casi con el sonido inicial del silbato, con un mano a mano de Oyarzabal ante Diogo Costa, en un comienzo en el que ambos equipos buscaron mandar con el balón y sostener un fútbol ofensivo, rápido y apoyado en los extremos.

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Portugal encontró opciones, pero no el gol

El duelo alternó tramos de control compartido. La selección española inclinó por momentos el partido hacia la portería lusa, mientras Portugal respondió con la misma ambición táctica en un choque entre los planes de Luis de la Fuente y Roberto Martínez, planteados para disputar la posesión y la iniciativa.

Los españoles Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y David Raya celebran tras el partido. (Reuters/Tim Heitman)
Los españoles Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y David Raya celebran tras el partido. (Reuters/Tim Heitman)

Portugal también encontró sus opciones. Cristiano Ronaldo fue el primero en probar a Unai Simón, aunque sin acierto, antes de que España enlazara varios minutos de mayor presencia en campo contrario y acumulase llegadas con Lamine Yamal y Baena, cuyos disparos obligaron a intervenir a Diogo Costa.

Tras la pausa de hidratación, Dani Olmo tuvo otra ocasión clara, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego. El partido giró después hacia el lado portugués y ahí apareció Unai Simón, que en el minuto 37 detuvo un disparo de Joao Félix y atrapó después el remate de Cristiano tras un rebote.

La acción más comprometida para España antes del descanso llegó con un disparo de Nuno Mendes desde la banda derecha. Pedro Porro desvió el balón con la cabeza y el remate acabó golpeando el larguero, en la ocasión más cercana de Portugal en una primera parte que terminó sin goles.

Españoles celebran la victoria frente a Portugal. (Oscar DEL POZO CAÑAS / AFP)
Españoles celebran la victoria frente a Portugal. (Oscar DEL POZO CAÑAS / AFP)

El equipo español dejó mejores sensaciones al descanso. No había logrado mover el marcador, pero sí se había acercado más a la victoria con un juego que, por fases, recordó al nivel mostrado durante la Eurocopa de 2024, aunque todavía necesitaba un paso más de jugadores como Pedri y Lamine Yamal para traducir su superioridad en un resultado.

El dominio español tardó en traducirse en el gol

La segunda mitad fue el tramo de mayor control de La Roja. España empujó desde las bandas, insistió con centros rasos al área y se instaló cerca del área portuguesa, moviendo la pelota de un lado a otro en busca del hueco que no había encontrado antes del descanso.

Baena ganó peso por el carril central y desde ahí fabricó algunas de las mejores oportunidades del equipo. El problema siguió siendo el remate final: España lograba llegar, pero el gol se resistía ante una Portugal que aguantaba y esperaba su momento.

Con el paso de los minutos, el encuentro entró en una fase de contención. El ritmo bajó, apareció la sensación de prórroga y ambos equipos parecían medir cada riesgo para no conceder un error definitivo en una eliminatoria resuelta al límite.

Fue entonces cuando apareció Mikel Merino. El centrocampista marcó en el descuento el tanto que decidió el cruce y dio a España el pase a cuartos de final del Mundial 2026, antes de que Portugal tuviera una última reacción insuficiente para llevar el partido a la igualada.

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