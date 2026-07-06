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La historia de amor de Mikel Merino y Lola Liberal: de iniciar su relación en 2019 a formar una familia en Londres

El mediocampista del Arsenal vive su mejor momento deportivo y personal tras el nacimiento de su hijo Marco y su papel decisivo con España

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La pareja tuvo a su primer hijo en mayo
Mikel Merino en su boda con Lola Liberal (@gipuzkoagaur)

Mikel Merino atraviesa un momento clave en su trayectoria deportiva y personal mientras disputa el Mundial con España. El futbolista pamplonés, actualmente en el Arsenal, ha anotado el gol de la victoria ante Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo y se ha convertido en el protagonista de la noche.

Merino afronta el torneo después de haber celebrado el nacimiento de su primer hijo con su esposa, la modelo navarra Lola Liberal, consolidando una etapa de cambios recientes que han marcado su vida pública y privada. La pareja inició su relación a mediados de 2019 y desde entonces ha compartido momentos clave en la intimidad y ante la opinión pública.

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Anunciaron en mayo el nacimiento de su hijo Marco, apenas dos años después de su enlace en la parroquia de San Nicolás de Pamplona. La ceremonia reunió a familiares, amigos y compañeros del fútbol, como se reflejó en imágenes compartidas a través de redes sociales.

El nacimiento de Marco se suma al recorrido profesional del mediocampista, quien ha transitado por Osasuna, Borussia Dortmund, Newcastle, Real Sociedad y desde 2024, el Arsenal.

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Goles y vida en familia

Mikel Merino ha protagonizado momentos decisivos tanto en la Eurocopa 2024 como en la Champions League, donde se ha destacado con goles cruciales para la selección española y para su club.

El propio jugador reconoció que adaptarse a la posición de delantero centro fue un reto solicitado por Mikel Arteta, técnico del Arsenal: “El primer pensamiento es un poco ‘vaya locura’ porque nunca he jugado de delantero centro y mis características no son las de un delantero de Champions, pero enseguida me puse las pilas”, relató en una entrevista pasada.

Mikel Merino y Lola Liberal (Instagram)
Mikel Merino y Lola Liberal (Instagram)

La vida familiar de Merino ha cobrado protagonismo en los últimos meses. Aunque ambos suelen mantener la privacidad, Lola Liberal es activa en redes sociales, donde comparte imágenes de su vida diaria y mensajes dedicados al futbolista.

El 28 cumpleaños de Merino estuvo marcado por una dedicatoria pública de su esposa: “Gracias por hacerme el mejor regalo del mundo y por hacerme la mujer más feliz todos los días”, publicó la modelo.

Raíces deportivas y apoyo familiar

La relación con su entorno familiar también ha sido un motor en el desarrollo del jugador. Hijo del exfutbolista Miguel Merino Torres, Mikel ha heredado la pasión por el deporte, y suele homenajear a su padre replicando una particular celebración de gol. Tras sus tantos decisivos con España, Merino dio la vuelta al banderín del córner, gesto que su padre realizó en el mismo estadio décadas antes.

La influencer comparte algunos momentos en pareja con sus seguidores
Mikel Merino y Lola Liberal celebrando la Eurocopa (Instagram)

“Él hace la celebración siempre dando la vuelta al banderín por respeto y dedicándome un poco los goles porque yo hacía esa misma celebración cuando jugaba y él la suele hacer”, explicó el padre. La madre de Merino, Maite Zazón, ha trabajado en el baloncesto profesional, y sus hermanos Jon y Unai también compiten en deportes.

La llegada de Marco ha coincidido con la recuperación de una fractura por estrés en el pie derecho que Merino sufrió a comienzos de 2026, una lesión que puso en duda su presencia en el Mundial. El entorno del futbolista ha mostrado en redes sociales imágenes de la familia apoyando al jugador durante el torneo, reflejando la importancia del respaldo personal en este periodo.

El análisis de la previa del partido entre España y Portugal en el Mundial.

Mikel Merino y Lola Liberal continúan construyendo su vida familiar y profesional en Londres, donde el futbolista defiende los colores del Arsenal y afronta nuevos retos internacionales con la selección española. La pareja se ha consolidado como un referente para el deporte y la sociedad navarra, manteniendo la discreción y la estabilidad como señas de identidad en medio de la exposición mediática.

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