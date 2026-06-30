Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

El director explicó entre bromas el método que siguió para perder 40 kilos (La Revuelta)

Álex de la Iglesia ha acudido a ‘La Revuelta’ para presentar su trabajo como doblador en la película de animación Minions & Monsters. En el espacio presentado por David Broncano ha anunciado que está escribiendo un nuevo proyecto y que ya ha reservado un papel para Candela Peña, una colaboración inédita entre dos nombres consolidados del cine español que el director llevaba tiempo queriendo abordar.

La conversación ha derivado hacia ese futuro guion cuando se ha cruzado en el escenario con Peña, colaboradora habitual del espacio. Del mismo modo, la propuesta ha sido explícita, ya que el cineasta ha dicho que está “escribiendo una historia” y que ya ha incluido a la actriz “en el dossier”, después de sugerirle además un primer rasgo del personaje: “¿Te gustaría ser pirata?”.

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La actriz ha explicado que otros compañeros le habían advertido sobre la intensidad de los rodajes del director. “Dicen que lo pasaría fatal trabajando con él, que lloraría muchísimo”, ha comentado, antes de admitir sus reservas y su interés a la vez: “Yo no valgo para lo suyo. Pero me gustaría”.

Colaboración inédita en marcha

El intercambio ha avanzado cuando Peña ha recordado que el director ya había producido películas en las que ella había participado. La respuesta del realizador ha sido directa: “Siempre he querido trabajar contigo. Tengo un proyecto”.

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Álex de la Iglesia anunció en directo que reservará un papel para Candela Peña en su próximo proyecto (La Revuelta)

La actriz ha querido acotar desde el primer momento qué tipo de personaje aceptaría. Ha dicho que lleva años intentando alejarse de papeles “que pivoten sobre caballeros” y ahora también de aquellos centrados en hijos, una línea que el director ha descartado de inmediato al insinuar ese posible papel de pirata.

Más tarde, el propio De la Iglesia ha reafirmado que no se trataba de una ocurrencia improvisada e insistió en que el proyecto está ya en fase de escritura y que resulta “extraño” que ambos no hayan trabajado nunca juntos, pese a sus trayectorias paralelas en el audiovisual español.

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Transformación física y regreso al plató

Otro de los focos de la entrevista ha sido su cambio físico. El director ha asegurado que ha perdido 40 kilos y ha resumido el proceso con humor: “He hecho trampas, como Ariana Grande”. El director bilbaíno ha entrado en plató subrayando esa transformación: “Qué me decís, 40 kilos menos”. Broncano le ha felicitado y el cineasta ha vinculado esa pérdida de peso a mejoras muy concretas en su vida diaria, como poder andar o salir de un taxi con más facilidad.

El director también ha explicado que antes le costaba mucho subir escaleras durante los rodajes y que tenía las rodillas “hechas mierda”. Su resumen del método ha sido tan escueto como rotundo: no cenar, no tomar pan, pasta, arroz ni patatas, una disciplina que él mismo ha rematado con una broma: “No vida”.

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El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

La visita ha servido además para confirmar su normalización con un programa al que durante años había rechazado acudir. De la Iglesia no aceptó la invitación hasta finales de 2024, cuando reveló que su reticencia se debía al pudor que le producían las preguntas sobre sexo.

En esta nueva aparición ha vuelto sobre aquel precedente y ha reconocido que su familia le criticó “increíblemente” por haber dicho “20 veces, incluyendo onanismo” en su anterior respuesta a esa cuestión. Esta vez ha evitado concretar cifras sobre su vida sexual, aunque sí se ha definido como “bastante manirroto” en lo económico.

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