Incendios en España, en directo| Casas destruidas en Girona, 500 evacuados en Castellón y más de 4.000 hectáreas arrasadas en los Pirineos

Una avioneta de la lucha contra el fuego descarga agua para la extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón). (EFE/Andreu Esteban)

La segunda ola de calor del verano ha puesto a España en riesgo “muy alto o extremo” de incendio. Este 2026, el fuego ya ha arrasado con 43.197,52 hectáreas, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), más del doble de las quemadas en el mismo periodo de 2025 (17.594,34 hectáreas).

Mientras, los incendios se siguen sucediendo por el territorio nacional: este fin de semana, la localidad oscense de Loporzano declaró un incendio que ha afectado 245 hectáreas, de las que unas 60 se localizan dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara antes de controlarse. En Girona, unas 2.200 hectáreas se han visto afectadas por un fuego en La Bisbal d’Empordà, ya estabilizado, que ha destruido completamente once casas y ha dañado otras catorce dentro del municipio.

En Castellón, los bomberos siguen luchando contra el incendio declarado el domingo en Soneja, que previsiblemente empeorará durante la jornada. Por el momento, se ha desalojado a 500 personas del municipio, que siguen sin poder volver a sus casas. Mientras, en los Pirineos Occidentales franceses, el fuego ha arrasado ya con 4.600 hectáreas en el término municipal de Perpiñán y ha forzado el desalojo de 10.000 personas.