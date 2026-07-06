Incendios en España, en directo| Casas destruidas en Girona, 500 evacuados en Castellón y más de 4.000 hectáreas arrasadas en los Pirineos

La segunda ola de calor del verano ha puesto a España en riesgo “muy alto o extremo” de incendio. Este 2026, el fuego ya ha arrasado con 43.197,52 hectáreas, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), más del doble de las quemadas en el mismo periodo de 2025 (17.594,34 hectáreas).
Mientras, los incendios se siguen sucediendo por el territorio nacional: este fin de semana, la localidad oscense de Loporzano declaró un incendio que ha afectado 245 hectáreas, de las que unas 60 se localizan dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara antes de controlarse. En Girona, unas 2.200 hectáreas se han visto afectadas por un fuego en La Bisbal d’Empordà, ya estabilizado, que ha destruido completamente once casas y ha dañado otras catorce dentro del municipio.
En Castellón, los bomberos siguen luchando contra el incendio declarado el domingo en Soneja, que previsiblemente empeorará durante la jornada. Por el momento, se ha desalojado a 500 personas del municipio, que siguen sin poder volver a sus casas. Mientras, en los Pirineos Occidentales franceses, el fuego ha arrasado ya con 4.600 hectáreas en el término municipal de Perpiñán y ha forzado el desalojo de 10.000 personas.
Los evacuados por el incendio de Loporzano (Huesca) vuelven a sus domicilios
El incendio forestal declarado el sábado en el municipio de Loporzano ha quedado controlado este lunes después de una noche “muy productiva”, según el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho. “Las noticias que podemos dar son mejores”, ha expresado en declaraciones a los medios.
El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha decidido reducir el nivel de riesgo a 0, lo que permitirá que las personas evacuadas de San Julián de Banzo y Chibluco vuelvan a sus casas. Asimismo, se ha reabierto al tráfico la carretera HU-V-3302, entre Barluenga y San Julián de Banzo, así como la HU-330, en el término municipal de Loporzano.
En total, el fuego ha afectado a 245 hectáreas, de las que unas 60 se encuentran dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Pese al valor ecológico perdido, Biendicho ha celebrado que la superficie quemada es “afortunadamente muy mínima”, en relación a las 47.600 hectáreas que integran el parque. Sobre las causas del incidente, el consejero ha recordado que la investigación corresponde a la Guardia Civil, sin emitir valoraciones al respecto.
El Gobierno sospecha que el incendio de Soneja pudo ser provocado: “No parecen causas naturales”
El Seprona está investigando el origen del incendio forestal de Soneja (Castellón) y las primeras pesquisas apuntan a que el fuego pudo ser provocado. “No parecen que sean causas naturales”, ha informado este lunes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Según ha afirmado Bernabé, el foco “está muy localizado”, por lo que “es fácil que en las próximas horas podamos tener más información”. Mientras, los equipos de emergencia continúan luchando contra el incendio. En este momento, más de 300 efectivos trabajan en terreno, de los que 110 corresponden a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 47 vehículos; y 8 medios aéreos del Gobierno de España.
Las condiciones meteorológicas de la noche y madrigada del domingo al lunes han sido favorables para las labores de extinción, pero se prevé que la situación empeore a partir de las 11:00 horas, debido a la ola de calor, acompañada de rachas de viento de 40 kilómetros por hora.
El fuego ha obligado a desalojar a 500 personas del municipio vecino de Azuébar, de las que 41 se han alojado en el Seminario de Segorbe.