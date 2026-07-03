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Mikel Oyarzabal anuncia que será padre de su segundo hijo con una emotiva celebración tras marcar con España

El delantero de la selección española confirmó que ampliará la familia con Ainhoa Larrauri al celebrar su gol frente a Austria con un gesto que no dejó lugar a dudas

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Mikel Oyarzabal ha anunciado que está esperando un hijo. (Instagram @mikel10oyar)
Mikel Oyarzabal ha anunciado que está esperando un hijo. (Instagram @mikel10oyar)

Mundial 2026 protagonizó uno de los momentos más emotivos del partido entre España y Austria. Más allá de su gol, el delantero de la Real Sociedad aprovechó la celebración para compartir una noticia muy especial: él y su pareja, Ainhoa Larrauri, esperan su segundo hijo.

El atacante no necesitó pronunciar una sola palabra para comunicar la feliz noticia. Tras enviar el balón al fondo de la red, se colocó la pelota bajo la camiseta, reproduciendo el ya clásico gesto con el que muchos futbolistas anuncian un embarazo. La imagen dio rápidamente la vuelta al mundo y confirmó que la pareja volverá a convertirse en padres en los próximos meses.

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Celebración de Mikel Oryazabal. (Instagram @sefutbol)
Celebración de Mikel Oryazabal. (Instagram @sefutbol)

El anuncio sorprendió especialmente porque Oyarzabal siempre ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático. A diferencia de otros deportistas, el internacional español apenas comparte imágenes de su ámbito familiar en redes sociales y prefiere que su faceta personal permanezca en un discreto segundo plano.

La misma filosofía sigue Ainhoa Larrauri. La joven mantiene sus perfiles en redes sociales privados y, desde el inicio de su relación con el futbolista, ha evitado cualquier exposición pública. Salvo contadas excepciones, apenas ha aparecido en actos relacionados con la carrera de Oyarzabal, aunque sí se la ha visto en otras competiciones celebrando junto a él, por ejemplo en la pasada Eurocopa.

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Una historia de amor que comenzó antes de la fama

La relación entre Mikel Oyarzabal y Ainhoa Larrauri comenzó en 2015, cuando el futbolista todavía daba sus primeros pasos en la Real Sociedad B y aún estaba lejos de convertirse en uno de los referentes del fútbol español.

Mikel Oyarzabal y Ainhoa en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @mikel10oyar)
Mikel Oyarzabal y Ainhoa en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @mikel10oyar)

Precisamente de aquella época data una de las escasas publicaciones personales que Oyarzabal ha dedicado a su pareja. Con motivo del 18 cumpleaños de Ainhoa, el jugador compartió un mensaje en el que le felicitaba públicamente y le agradecía todo el apoyo recibido. Desde entonces, ambos han optado por vivir su historia con absoluta discreción. Sí se sabe de ella que es médica de profesión.

Tras varios años de relación, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo a finales de 2023. Desde entonces han seguido manteniendo el mismo perfil reservado, sin compartir apenas detalles de su vida familiar ni exponer a su hijo públicamente.

Ahora, casi dos años después, Oyarzabal ha querido hacer una excepción para anunciar que la familia volverá a crecer. Lo ha hecho de la forma más especial posible: sobre el terreno de juego y vistiendo la camiseta de la selección española.

Mikel Oyarzabal tras marcar gol. Europa Press
Mikel Oyarzabal tras marcar gol. Europa Press

Aunque el futbolista no ha ofrecido más detalles sobre el embarazo ni sobre cuándo nacerá el bebé, el gesto tras el gol ha sido suficiente para confirmar la noticia y recibir una oleada de felicitaciones por parte de compañeros, aficionados y seguidores.

Con este anuncio, Mikel Oyarzabal demuestra que, pese a mantener su vida privada lejos de los focos durante años, hay momentos tan especiales que merecen ser compartidos. Y qué mejor escenario para hacerlo que celebrando un gol con España y enviando al mundo un mensaje que fue entendido al instante: muy pronto, él y Ainhoa Larrauri serán uno más en la familia.

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