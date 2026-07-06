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Georgina Rodríguez y el duelo mundialista que divide su corazón: “Soy más española que el ibérico”

La influencer española vivirá a flor de piel uno de los partidos más importantes de la carrera de Cristiano Ronaldo

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Georgina junto a Cristiano Ronaldo. (Europa Press)
Georgina junto a Cristiano Ronaldo. (Europa Press)

Georgina Rodríguez es toda una celebridad y una de las figuras más influyentes del planeta, algo que refleja sus redes sociales. Con más de 74 millones de seguidores en Instagram, es la española más seguida en esta plataforma.

Desde que formalizó su relación con Cristiano Ronaldo, emprendió su carrera en el mundo del espectáculo y las redes sociales, formando parte de diferentes proyectos que han impulsado su popularidad a nivel internacional.

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Además de convertirse en una destacada creadora de contenido e imagen de reconocidas marcas de moda y lujo, la española ha protagonizado el exitoso reality documental Soy Georgina, en el que muestra aspectos de su vida personal y profesional.

A pesar de que siempre se ha mostrado cercana y ha desvelado numerosos aspectos de su vida privada, nunca se ha pronunciado sobre a quién apoya en un enfrentamiento entre España y Portugal.

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Motivos para apoyar a Portugal

No existen pruebas que permitan afirmar que se decanta por un equipo u otro, pero sí que se pueden recopilar pistas que va dejando en sus redes sociales para sacar conclusiones. Uno de los principales motivos para pensar que apoya a Portugal es la gran cantidad de fotografías que comparte cuando juega la selección lusa.

Además, es habitual que envíe mensajes de apoyo a Cristiano Ronaldo antes y después de los encuentros, celebrando sus éxitos y destacando su importancia. Esta actitud contrasta con la ausencia de publicaciones similares relacionadas con la selección española.

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Motivos para apoyar a España

Aunque su relación con Cristiano Ronaldo y su cercanía a Portugal invitan a pensar lo contrario, Georgina Rodríguez también tiene motivos de peso para sentir afinidad por España. Aunque nació en Argentina, su familia materna es española y ella creció en España, concretamente en Jaca (Huesca), donde pasó gran parte de su infancia y juventud antes de dar el salto a la fama. Además, posee la nacionalidad española y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en España, factores que refuerzan su vínculo con el país.

En un episodio de su documental confiesa que se siente muy española. “Me gusta mucho Loewe porque fue una de las primeras marcas españolas internacionales que confió en mi y yo soy más española que el ibérico”. Otro dato revelador es uno de los caprichos que se permite durante sus viajes: comer una tabla de embutidos ibéricos, entre los que destacan el lomo, el chorizo o el jamón.

Además, hay un aspecto que acerca a Georgina Rodríguez a España: su propia familia. Una de sus dos hijas biológicas junto a Cristiano Ronaldo, Alana Martina, nació en España, un país que ha marcado algunos de los momentos más importantes de su vida. Fue allí donde conoció al futbolista portugués, donde la pareja inició su relación y donde comenzó el ascenso de Georgina a la fama.

Independientemente de qué selección resulte vencedora, lo cierto es que Georgina Rodríguez tendrá motivos de sobra para celebrar el pase a los cuartos de final. Sus estrechos vínculos con Portugal, a través de Cristiano Ronaldo y su entorno familiar, conviven con una profunda conexión personal y emocional con España, el país en el que creció.

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