El día más especial de Georgina Rodríguez: se anuncia su estreno como presentadora con Antonio Resines mientras Cristiano Ronaldo debuta en el Mundial 2026

Georgina Rodríguez viendo jugar a Cristiano Ronaldo durante la Eurocopa 2024 (Instagram)

Este miércoles 17 de junio se ha convertido de pronto en un día muy especial para Georgina Rodríguez, que ha sumado un nuevo frente profesional con su estreno como presentadora en Prime Video justo cuando Cristiano Ronaldo afronta otro de los grandes hitos de su carrera, su debut en el Mundial 2026, en una jornada que reúne el giro televisivo de la empresaria y el nuevo desafío internacional del futbolista portugués.

Horas antes del inicio del partido entre Portugal y República Democrática del Congo, se ha dado a conocer que la modelo y empresaria de Jaca será una de las conductoras de la tercera temporada de LOL: Si te ríes, pierdes, el formato de humor que regresará a España tras cuatro años sin nuevas entregas y en el que compartirá sus labores con Antonio Resines, según ha anunciado Prime Video en su presentación de novedades a la que Infobae ha podido acudir.

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La plataforma ha definido el fichaje de Georgina Rodríguez como uno de sus movimientos más destacados para los próximos meses. La prometida de Cristiano Ronaldo ha presentado la pareja que formará con Resines como “el dúo más inesperado” y ha añadido: “Va a ser inolvidable”. El salto tiene además valor estratégico en su carrera audiovisual. Georgina salta desde Netflix, donde ha protagonizado tres temporadas de su propio reality, y entra por primera vez como presentadora en otra plataforma de streaming.

Protagonistas de las novedades de Prime Video, entre los que se encuentran Mario Casas, Ester Expósito, Hugo Silva y otros muchos. (PRIME VIDEO).

Georgina Rodríguez en ‘LOL: Si te ríes, pierdes’

LOL: Si te ríes, pierdes reúne a 10 cómicos y rostros conocidos en una misma sala durante seis horas. La mecánica exige hacer reír a los rivales mientras cada participante intenta mantener el gesto serio para evitar avisos, sanciones y expulsiones hasta que solo quede un ganador.

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La tercera temporada llegará con un dúo de presentadores completamente impredecible. Georgina Rodríguez y Antonio Resines tomarán el relevo de Silvia Abril y Carolina Iglesias, responsables de la segunda entrega, mientras que la primera estuvo conducida por Santiago Segura y Xavier Deltell. Los nervios del anuncio, se han juntado con la emoción por vivir el primer partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Prime Video ha optado ahora por unir dos perfiles muy distintos dentro del mismo formato: una figura internacional vinculada a la moda y la crónica social y uno de los actores más populares de la ficción española. Ese cambio amplía la trayectoria televisiva de Rodríguez y la sitúa en un registro distinto al que había desarrollado hasta ahora.

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El apoyo de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)

La coincidencia con el momento deportivo de Cristiano Ronaldo refuerza la dimensión pública del anuncio. El delantero portugués, de 41 años, viene de proclamarse campeón de la Saudi Pro League con el Al-Nassr en mayo, un título que añadió otro hito a su carrera. En aquella celebración estuvieron Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos menores: Mateo, Eva, Alana y Bella Esmeralda. La empresaria compartió después varias imágenes en redes sociales en las que mostró la emoción de la familia durante la velada en el estadio.

Las cámaras también captaron a Rodríguez animando durante todo el partido a Cristiano, que firmó dos goles decisivos en la victoria. Tras el encuentro, el futbolista recorrió el césped junto a sus hijos y más tarde publicó una imagen familiar en sus redes sociales, donde supera los 600 millones de seguidores, ante los 73 millones de Rodríguez.

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La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

“Detrás de cada victoria hay años de sacrificio, fuerza y corazón”, le escribió Georgina Rodríguez a Cristiano tras aquel partido. El año se perfila así como uno de los más intensos para la pareja, con el título logrado en Arabia Saudí, la asistencia al Mundial 2026, que será su sexta participación en una gran cita de selecciones, y la expectativa de su futura boda con Georgina Rodríguez, en una fecha que todavía no se ha anunciado.