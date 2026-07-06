Qué dice la letra del himno de Portugal: referencias a cuando Gran Bretaña humilló a Lisboa en 1890 y le arrebató sus aspiraciones coloniales en África

Una ilustración de Cristiano Ronaldo con la mano en el pecho mientras se escucha el himno nacional de Portugal. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

Às armas, às armas. Cuando las cámaras recorren los rostros de los jugadores de Portugal alineados en el estadio y comienzan los primeros compases de A Portuguesa, lo que suena, más allá de un himno que pueda servir para alimentar el orgullo de los jugadores por su país, es todo historia. La letra surge de una humillación histórica. Fue escrito en 1890 por el poeta Henrique Lopes de Mendonça, mientras que la música estuvo a cargo del compositor Alfredo Keil.

Se trata de una respuesta directa al ultimátum británico de ese año, cuando el Reino Unido exigió a Lisboa la retirada de sus tropas de los territorios africanos entre Angola y Mozambique. Portugal cedió, la indignación fue mayúscula, y de esa herida nació el himno. La letra, adoptada como símbolo republicano tras la caída de la monarquía y oficializada como himno nacional el 19 de junio de 1911, quedó consagrada como emblema constitucional del Estado en la Constitución de 1976, cuyo artículo 11 establece sin ambigüedades: “O Hino Nacional é A Portuguesa”.

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Héroes del mar y antepasados ilustres

La primera estrofa arranca con una fórmula que concentra el imaginario nacional portugués en dos versos: “heróis do mar, nobre povo”, héroes del mar, noble pueblo. El mar no es aquí un adorno poético; es el eje de la identidad histórica de un país cuya proyección hacia el mundo se construyó sobre la navegación y la exploración de rutas hacia África, Asia y América. A ese pueblo de héroes marítimos, la letra le pide que levante “de nuevo el esplendor de Portugal”, una exhortación a recuperar una grandeza percibida como dañada por la afrenta del ultimátum.

El texto continúa con una imagen que mezcla memoria y mística: “Entre las brumas de la memoria, oh Patria, se siente la voz de tus egregios abuelos, que ha de guiarte a la victoria”. Los antepasados ilustres no son un recuerdo estático, sino una presencia casi física que emerge de la niebla histórica para orientar a la nación. En el contexto del partido, mientras la cámara busca planos de jugadores con los ojos cerrados, la letra les está diciendo que las voces del pasado los guían hacia el triunfo.

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El entrenador de Portugal, Roberto Martinez, llega al estadio. (REUTERS/Issei Kato)

Tras cada estrofa llega el estribillo, el segmento que el estadio corea con más fuerza: “Às armas, às armas! Sobre la tierra, sobre el mar, por la Patria luchar, contra los cañones marchar, marchar!”. Ese grito a “las armas” tenía en 1890 un sentido literal: movilizarse frente a la amenaza británica. La versión original de la letra no hablaba de “cañones”, sino de “Bretões”, los bretones, denominación que señalaba directamente a los ingleses. Cuando la marcha fue adoptada como himno nacional, la referencia explícita a Gran Bretaña se sustituyó por “canhões” para evitar fricciones diplomáticas con un aliado histórico, transformando la crítica específica en un llamado más amplio a resistir cualquier amenaza.

La bandera invicta y el brazo que dio mundos al mundo

La segunda estrofa despliega otra de las imágenes más potentes del himno. Habla de “desplegar la invicta bandera a la luz viva de tu cielo” y de proclamar ante Europa entera que “Portugal no pereció”. La palabra “invicta” describe una bandera nunca vencida, símbolo de continuidad y dignidad frente a las derrotas políticas. Mientras las banderas verdes y rojas ondean en las gradas, la letra está haciendo exactamente eso: declarar que el país sigue en pie.

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A continuación aparece el verso que más peso histórico carga: “Y tu brazo vencedor dio mundos nuevos al mundo”. En una frase, el himno condensa la era de los descubrimientos portugueses, la expansión marítima que llevó a navegantes lusos a abrir rutas que transformaron el mapa global. La imagen del “brazo vencedor” presenta esa expansión como un gesto de generosidad hacia el mundo, aunque la mirada contemporánea sobre el legado colonial matiza esa lectura con debates sobre la esclavitud, la violencia y las desigualdades estructurales que aquellos procesos dejaron en los territorios colonizados.

Aurora, afrenta y besos de madre

La tercera estrofa cambia el registro hacia la esperanza. “Saludad al sol que despunta sobre un risueño porvenir” introduce un amanecer simbólico que contrasta con las brumas de la memoria evocadas al inicio. El futuro se presenta luminoso, pero la letra no olvida de dónde viene ese optimismo: “Sea el eco de una afrenta la señal del resurgir”. La ofensa, lejos de paralizar, actúa como motor. La humillación del ultimátum no condena a Portugal al declive; lo impulsa a levantarse.

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Cristiano Ronaldo. (AP)

La estrofa cierra con una imagen que rompe el tono marcial del estribillo: “Los rayos de esa aurora fuerte son como besos de madre, que nos guardan, nos sostienen, contra las injurias de la suerte”. La patria aparece aquí como figura protectora, una madre que cuida a sus hijos frente a las adversidades de la historia. El himno construye así una relación recíproca: la patria sostiene a sus ciudadanos, y estos se comprometen a luchar por ella. Junto al grito a las armas, hay también una promesa de amparo.

Cristiano Ronaldo ha protagonizado algunas de las imágenes más difundidas de este ritual: el delantero al borde del llanto durante los primeros compases, en lo que muchos describieron como uno de sus últimos mundiales, con comentarios en redes que subrayaban la emoción del astro al entonar los versos. Esa escena ilustra algo que la letra lleva inscrito desde 1890.

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