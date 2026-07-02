Oyarzabal se pone a un gol de igualar a los máximos goleadores de la selección española en un solo Mundial: este es el ranking de La Roja

Mikel Oyarzábal celebra tras anotar un gol para España en el partido contra Austria por los 16vos de final del Mundial. (AP Foto/Jae C. Hong)

Dos goles más. Mikel Oyarzabal ha marcado otro doblete ante de Austria, siguiendo al que ya le hizo a Arabia Saudí en la fase de grupos, y avanza tanto en la tabla de goleadores históricos de la selección española como en los rankings de los mejores anotadores en los Mundiales en conjunto y en un solo Mundial en particular.

Vayamos por partes, porque se trata de tres rankings distintos. El primero de ellos es la clasificación absoluta de mayores goleadores de la historia de La Roja. Aquí, David Villa se mantiene como líder indiscutible con 59 goles. Le siguen Raúl González con 44, Fernando Torres con 38, Álvaro Morata con 37 y David Silva con 35. Oyarzabal, con la cifra conseguida ante Austria, queda en séptimo lugar, empatado con Hierro y a solo seis tantos del top-5. Entre los jugadores en activo, el otro que aparece en esta lista es Ferran Torres, que cierra el top ten con 24 tantos.

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Los máximos goleadores en la historia de la selección española

La lista actualizada de máximos anotadores de la historia de la Selección Española es la siguiente:

David Villa : 59 goles.

Raúl González : 44 goles.

Fernando Torres : 38 goles.

Álvaro Morata : 37 goles.

David Silva : 35 goles.

Fernando Hierro : 29 goles.

Mikel Oyarzabal : 29 goles.

Fernando Morientes : 27 goles.

Emilio Butragueño : 26 goles.

Ferran Torres: 24 goles.

Goleadores españoles en Copas del Mundo

En segundo lugar, está el ranking de mayores goleadores en la historia de los Mundiales. David Villa también encabeza la lista con nueve goles. Su actuación en Sudáfrica 2010 resultó decisiva para la obtención del título, pues en ese torneo, ganado por La Roja, anotó cinco tantos. Detrás de él, varios jugadores comparten el segundo puesto con cinco tantos en varios Mundiales: Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Fernando Morientes y Raúl González.

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El rendimiento de Villa en Mundiales se distribuyó en tres ediciones, sobresaliendo especialmente en 2010, donde fue clave en los octavos y cuartos de final. Por su parte, Butragueño firmó sus cinco goles en el torneo de México 1986, en el que marcó cuatro en un solo partido, contra Dinamarca. Hoy sigue siendo el único jugador español que ha metido cuatro goles en un encuentro de la fase final de un Mundial.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Máximos goleadores de España en los Mundiales

David Villa: 9 goles (3 en 2006, 5 en 2010, 1 en 2014).

Emilio Butragueño: 5 goles (5 en 1986, 0 en 1990).

Fernando Hierro: 5 goles (0 en 1990, 1 en 1994, 2 en 1998, 2 en 2002).

Fernando Morientes: 5 goles (2 en 1998, 3 en 2002).

Raúl González: 5 goles (1 en 1998, 3 en 2002, 1 en 2006).

Mikel Oyarzabal: 4 goles (todos, de momento, en el Mundial 2026).

Estanislao Basora: 4 goles (4 en 1950).

Telmo Zarra: 4 goles (4 en 1950).

Míchel: 4 goles (0 en 1986, 4 en 1990).

Fernando Torres: 4 goles (3 en 2006, 0 en 2010, 1 en 2014).

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Máximos goleadores de España en un solo Mundial

Y por último, el ranking de los máximos goleadores de La Roja en un solo Mundial tiene dos nombres propios: David Villa y Emilio Butragueño. Los dos alcanzaron la misma cifra: cinco goles. Butragueño lo hizo en el Mundial de México 86 y Villa en Sudáfrica 2010.

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Oyarzabal ya tiene cuatro. Está, por tanto, a uno solo de igualar esta marca y a dos de superarla. ¿Otro doblete en octavos?