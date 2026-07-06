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Diogo Jota, el “jugador número 27” de Portugal en este Mundial 2026: “Queremos ganar por él”

El delantero perdió la vida junto a su hermano en una carretera de Zamora, cuando regresaba a Inglaterra

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Diogo Jota, el “jugador número 27” de Portugal muy presente en este Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)
Diogo Jota, el “jugador número 27” de Portugal muy presente en este Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)

El 3 de julio de 2025, en una carretera de Zamora, Diogo Jota y su hermano, André Silva, perdían la vida. El mundo del fútbol se paralizaba. Un mes antes, Portugal levantaba la Nations League, precisamente contra España. Hoy, un año después, en el Mundial 2026, la selección lusa sigue sintiendo al delantero del Liverpool como un compañero más en la concentración.

Uno de los momentos más emotivos llegó tras la victoria por 2-1 ante Croacia en dieciseisavos de final, precisamente el mismo día en el que se cumplía el primer aniversario de su muerte, y además, contra la misma selección con la que Jota marcó su último gol con la selección.

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Cristiano Ronaldo levantó una camiseta con el dorsal 21 mientras toda la plantilla posaba unida sobre el césped, en una imagen que dio la vuelta al mundo. “Está ahí arriba iluminándonos. Sabemos que está con nosotros y lo único que tenía sentido hoy era ganar para rendirle homenaje de la mejor manera posible. Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal", explicó el capitán portugués, visiblemente emocionado.

Roberto Martínez tampoco escondió la emoción tras el pitido final. El técnico español, que dirige a Portugal desde 2023, remarcó ese cúmulo de coincidencias: “Nos hemos clasificado para los octavos de final en el día del año en el que honramos a Diogo Jota y a André Silva. Y, además, hemos jugado contra Croacia, que fue la última selección a la que Diogo le marcó su último gol con Portugal. Y un 2-1, con el número 21 de Diogo Jota”, declaró tras el partido.

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El homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026. (Reuters/Kevin Sousa)
El homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026. (Reuters/Kevin Sousa)

“Es parte del grupo”

Antes de cada inicio de cada partido de Portugal, su imagen aparece en las pantallas gigantes durante el himno nacional, mientras los futbolistas saltan al campo con una muñequera con su nombre, los colores de Portugal y el escudo de la selección.

La iniciativa partió del primer ministro portugués, Luís Montenegro, y fue aceptada por toda la plantilla. “La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos”, explicó Vitinha durante la fase de grupos. Los padres de Diogo, Joaquim e Isabel, estaban en el debut y se secaron las lágrimas desde la grada durante el homenaje a sus dos hijos.

Las referencias a Jota se han repetido durante todo el Mundial. Bruno Fernandes resumió el sentimiento del vestuario antes de aquel debut: “Todo el mundo ha hablado de él. Es difícil decirlo ahora, porque ahora todo son buenas palabras, pero Diogo era un gran compañero, muy sensato y apasionado por el fútbol y nuestro país. Todavía es parte del grupo. Y siempre lo será”. Gonçalo Ramos, autor del segundo gol ante Croacia, fue en la misma línea: “Cada día es especial porque hablamos de él todos los días. Nos da fuerza y es muy especial haber ganado hoy y haber llegado a una de las fases más importantes de esta competición”.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

El jugador número 27

Para Roberto Martínez, el legado de Jota trasciende lo emocional. Antes del torneo, lo incluyó como jugador honorífico en la convocatoria. “Diogo es nuestro sol y nuestra luz. Queremos ganar el Mundial para él”.

Entre todos los homenajes, destaca el de Rubén Neves, uno de los mejores amigos de Jota. Ambos compartieron vestuario en Oporto, los Wolves y la selección y fue Neves quien ayudó a portar el féretro en el funeral celebrado en Gondomar. Desde entonces, se tatuó en la pantorrilla izquierda una imagen abrazando a su amigo, vestido con la camiseta de Portugal y el dorsal 21.

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